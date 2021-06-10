李旻芳金毛公公病逝　4個月失兩寶貝　她道歉：能做的已盡力做

撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-06-10 16:15

李旻芳家中的金毛尋回犬「BB」（別名：公公）早前確診患上口腔癌，前後進行了兩次手術切除，但牠的情況持續惡化。她早前接受傳媒訪問表示，BB最多只剩兩個月壽命。沒想到，昨午（6月9日）她在社交平台上發表了一篇悼念文，公布BB離世的消息。 她在悼念文感謝BB在過往的日子一直對她不離不棄，在患病的日子亦努力地生存，即使身體變差亦不會放棄。她在文中亦寫道「對不起」，非常歉疚。

李旻芳昨午（6月9日）在社交平台Instagram發布了一則帖文，公布金毛尋回犬BB逝世的消息。她在15年前開始飼養金毛尋回犬「BB」和「Mui Mui」，今年二月底，Mui Mui已經因病離世，隨後BB胃口欠佳，最終確診患上口腔癌，獸醫曾經為BB進行手術切除腫瘤，可惜腫瘤生長的速度極快，轉眼又回復到原有的體積，最後還奪走了牠的生命。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

她在帖文憶述過去跟BB相處的點滴，感謝牠曾經陪伴她經歷人生不同的階段，提及BB是位生命戰士，不怕老、不怕痛、不怕死，「就算老了、身體弱了、變差了，也很努力的生存。後腳變無力了、鞋仔被拖爛了，也從不會放棄。」並且內疚致歉，表示「能做的，都已經盡力做了」。

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她帖文的第一句是「金毛公公婆婆日記 DAY 119」。其實早在去年底，她自覺兩隻狗狗的年紀漸大，於是在Instagram上展開「金毛公公婆婆日記」，為了記錄下牠們生活的點滴，這次她在文末以用hash tag標上「finalchapter」，表示牠們的故事已經完結，看起來非常哀傷。

同場加映：森美由商台DJ發展到視影界，更是行內的金牌司儀。森美擁有3個單位，有傳其身家已經逾半億，他在2004年為了讓兒子擁有更好的校網，於是購入位於九龍塘廣播道的嘉皇臺，及後於2008年購入相鄰的單位，並將單位打通至1700呎，讓家人有更寬敞的生活空間。

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同場加映：「大美人」關之琳的3,000呎豪宅內部超奢華的裝修！她的衣帽間也放滿了名牌手袋、名牌高跟鞋，總值高達過數百萬！她平日也會在社交平台上大方分享豪宅裏的奢華生活，早前她還分享了一張屋內自製雪景的照片，不過真相卻令網民笑爆！

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【點撃看全文：關之琳半山3000呎豪宅內部曝光 屋內自製雪景竟跟兩隻柴犬有關？】

同場加映：汪明荃在娛樂圈立足多年，早已建立起江湖地位。不過回到家中，她卻是一位溫柔的狗主，早已把家中兩隻唐狗當成自己子女。現在深居簡出享受生活，與丈夫羅家英及兩隻唐狗，生活在西貢3層高世外桃源豪宅裏。

▾▾▾點擊圖片放大看，汪阿姐的豪宅，以及兩隻狗狗的生活空間▾▾▾

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【點撃看全文：汪明荃3層西貢豪宅 海景景觀超開揚 唐狗被領養後過超豪生活】

同場加映：張敬軒（軒仔）居於薄扶林玫瑰邨的百年大宅！他去年在TVB節目《軒仔與他的產地》及YouTube頻道均分享了大宅內的佈置。軒仔的愛犬「妹妹」甚至親身出鏡，分享牠在屋內的生活，究竟狗狗在這棟二級歷史建築物生活，是怎樣的呢？

▾▾▾點撃圖片放大：帶你參觀張敬軒復古風大宅▾▾▾