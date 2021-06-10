兩隻金毛尋回犬以為媽沒死　河邊等足一日一夜　催淚舉動惹哭街坊

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-10 08:00

這是個令人心酸的故事，果然狗狗就是這麼有靈性。 事件發生在河南鄭州的索須河旁，兩女一男帶着兩隻金毛尋回犬到河邊散步，但其中一人忽然失足掉進水裏，其餘兩人去救時也遇溺。最終3人被救起時，已回天乏術。而女死者的兩隻金毛犬展現出人性反應，令鄰里都為牠們落淚。

金毛一直留在主人遇溺位置，不吃不喝，怎樣也不肯離開。（微博）

這則悲劇來自河南鄭州的索須河旁，在6月5日下午3時許，3名20多歲的年輕人，帶着兩隻金毛尋回犬到河邊散步。但不知為何，3人都突然跌進河裏。據第一批來到救援的人表示，當時聽到求救聲後便趕來，有熱心市民已即時下水，救出了一名遇溺女子，可惜未能挽回她生命。

隨後救援人員以及警方到來，將另外兩名已沉河下的人撈起，經醫護人員檢查後，證實三人已沒生命跡象。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，兩隻金毛做了什麼，令街坊們都快哭出來了

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網民看到這心痛的意外事故，表示相當傷心，更覺得金毛很有靈性。「看了評論才知道，有些人還真不如狗。狗有感情，你只有鍵盤」、「還是狗子靠譜」、「主人失去狗狗痛，狗狗失去主人會更痛吧！因為不會說話」、「萬物有靈，你對好牠也會愛你，看到狗狗哭紅眼睛真的好感動」、「為忠犬點讚，希望能好起來」。

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，日前她與朋友坐在沙發玩電話耍廢，家中半歲大的金毛尋回犬疑似不滿被冷落，突然發癲隨機咬人，直接咬媽媽朋友的手臂，令她嚇到花容失色尖叫，其他人則在一旁大笑。網民看到超真實畫面照後笑瘋，更直指狗狗改錯名！▼▼

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▼▼同場加映：最忠心的動物當然非狗狗莫屬！牠們不僅對飼主忠心耿耿，就連家中所有的新成員也享有同樣待遇，包括剛出生的小主人。外國一頭金毛尋回犬在兩年前榮升哥哥，隨即化身「寵妹狂魔」，對妹妹呵護備至。這對兄妹不但感情要好，就連表情也變得越來越相似！▼▼

▾▾▾點撃圖片看Marshall和妹妹的樣子越來越似，還出現神同步表情▾▾▾

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