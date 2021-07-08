唐狗｜半夜收老公與黑髮裸女親密照　網民見小三真身：成全吧？

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-07-08 08:05

小三無處不在，有時候實在是防不勝防。 這張引起不少網民討論，並給出另類意見的相片，由網民龍佳容分享出來。這天，她起床後才發現，原來昨夜她老公竟然傳來一張半裸身子的照，在旁還有一頭烏溜黑髮伴侶，像是理直氣壯地向她宣戰。她覺得好氣又好笑，結果上網求助，但卻換來令人更加氣結的答案！

「老公突然傳跟小三的自拍照，我該注意什麼？」這是網民龍佳容在分享一張，老公與小三的合照時所寫下的留言。她表示今早起床時，才發現原來老公昨夜11時多，傳來一張宣戰味濃的相片。只見老公半裸上半身，還摟着擁有亮麗黑髮的美人，兩人神態親密，令老婆心中不是味兒！

雖然不少網民被騙，以為樓主老公真的這麼大膽，敢與小三合照後還傳給老婆。但仔細一看，原來這黑髮美人的真實身份是牠！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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這是一個明目張膽的偷情故事，老公竟然夠膽發把小三一起半裸合照發給老婆，實在是一個宣戰行為。網民表示媽媽應作出反擊，不能坐以待斃，不然家中地位不保。媽媽看到網民留言，也風趣回應：「把老公吃飯錢都拿來買肉肉」、「重點是老公從來沒有找我跟他自拍過」。

還有網民問及：「該多加注意戶口名簿上的稱謂了！」結果媽媽也幽幽地回應：「難怪他最近在問我戶口名簿放哪！」看來，這個小三的鬧劇，網民與媽媽都覺得有趣極了呢！

▼▼▼▼同場加映：台灣網民WeiChen Lee，近日分享了家中愛犬「可成」一個孝順舉動，令網民感到非常羨慕。媽媽指當時遭突然而來的大雨淋濕了身，回家時已感到不適，所以匆匆回房躺在床上休息。沒想到這時可成來了，還對她做出超孝順的舉動。▼▼▼▼

點擊圖片放大看，究竟唐狗可成除了伴在媽媽身旁陪睡外，還做了什麼窩心行為，令網民羨慕不已

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點擊連結看全文：唐狗｜媽遭淋雨不適回家後即昏睡 醒來時發現孝順汪這樣做超感動

▼▼▼▼同場加映：本地有狗主在社交平台表示，日前回家發現家中唐狗「Mini」在沙發上亂尿尿，媽媽非常生氣，即時責備牠。之後爸爸在房間走出來，Mini突然「綠茶婊」上身，立即飛撲爸爸告狀，令媽媽直呼Mini是「正一小三」！▼▼▼▼

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