領養小黑狗　一直以為是唐狗品種　7個月後才知撿到「斑點狗」

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-02 15:30

「女大十八變」，這句說話，不無道理。 台灣有狗主在社交平台表示，大約半年前在收容所領養了一隻3個月大的黑色唐狗「Halloween」，那時狗狗的眼神膽小害怕，令媽媽心生憐憫。誰知7個月後，Halloween竟然變成一隻特別版的斑點狗，全身的驚人變化令媽媽直呼「是詐騙集團」！

小時候Halloween是一隻黑色唐狗。（Instagram@zakusochki_）

狗主哈尼接受《香港01》訪問時表示，家中原本有一隻唐狗「Christmas」，媽媽覺得牠很孤單，於是領養Halloween與牠作伴。Halloween膽小害羞，喜歡躲在椅子底下，那時媽媽看到牠，就被牠的水汪汪眼神吸引。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「當時我抱起牠，牠會害怕得一直叫，但現在每天早上看到我，都會撲到我身上撒嬌。」Halloween除了性格有大改變之外，原來連樣子都有驚人的變化！以前3個月大時，牠明明是一隻黑色唐狗，但現時居然搖身一變，成為一隻「特別版斑點狗」！

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短短半年，Halloween的體重已經增加了9公斤，而牠無辜可憐的眼神都變成了一雙「淑女眼」，很是漂亮。不知道牠再繼續成長，樣子會有什麼變化呢？

▼▼同場加映：本地有狗主在社交平台表示，一年半前收養流浪唐狗「蝦米」，當初牠一個半月大，體形細小，只有30cm高。牠九個月大時，鄰居告知主人蝦米應該已經發育完成，誰知狗狗現在一歲半，已經80cm高，但每天依然暴風式成長，令媽媽不禁指蝦米是「世紀大騙案」！▼▼

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點擊連結看全文：唐狗「蝦米」流浪米埔 媽收養時以為發育完成 年半後牠失控成長

▼▼同場加映：台灣有狗主養了一隻兩個月大的柴犬「阿春」，剛剛出世時，牠全身都是黑色的毛髮，曾被路人嘲牠醜樣似小熊，令媽媽非常無奈。最近阿春開始換毛，慢慢露出柴犬應有的可愛樣子，令眾人驚呼「原來牠真的是柴犬啊」！▼▼

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