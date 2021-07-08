唐貓見爸練舞即開「狩獵模式」　埋身肉搏半分鐘　爸下場超慘烈

撰文： 陳惠娜 最後更新日期： 2021-07-08 12:43

不要小看每隻戰鬥力爆表的貓星人！ 台北市一飼主早前在社交平台分享自己在家跳舞短片，畫面中自家虎斑貓「咪咪」似乎不服爸爸獨自跳舞，想上前與爸爸battle一下。但技不如人的牠開始暴走模式，氣急敗壞追著爸爸咬，逗趣的畫面分享出來笑翻無數人。

咪咪：「吼！快跟我Battle！」（受訪者提供）

居住台灣台北市的飼主Tim Lee接受《香港01》訪問時表示，虎斑貓「咪咪 」是個五歲大的弟弟，是隻個性獨特的貓，向來我行我素的。有時像隻小老虎一樣兇狠，有時又像隻小奶貓一樣愛黏人撒嬌，非常纏人。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天他因為疫情關係沒辦法出去做運動，改在家中練舞舒展筋骨，沒想到他的動作太大，意外吸引虎斑貓咪咪的注意，牠馬上開啟「狩獵模式」，惡狠狠地向他飛撲過來，追咬將近半分鐘。一人一貓在客廳長開你追我跑的情節，結果爸爸的下場超悲壯！

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事後飼主將這段短片分享在社交平台後，許多網民紛紛留言笑說，「貓想跟你battle」、「這位貓界舞者battle的風格很兇喔，有點侵入式挑釁」、「沒去練舞室練」、「我超怕你一個地板動作把貓飛踢出去」、「貓：到底讓不讓貓過去，你貓的！」、「貓咪直接給一巴掌」。

▼▼同場加映：日本有主人收養了一隻孤苦無依的小橘貓Koma，由於怕牠不適應，所以安排了一個咸蛋超人玩具陪牠，並拍下張張溫馨照片。不過隨著貓咪的年紀漸長，咸蛋超人出現的機率好像越來越少，甚至連一年一度的生日也缺席了。難道他發生了什麼事嗎？▼▼

▾點撃圖片放大：重溫咸蛋超人與橘貓Koma的溫馨片段▾

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▼▼同場加映：日本有位網民在Twitter分享去年7月在路上撿到一隻受傷的流浪貓，轉眼8個月過去，原本瘦弱的小貓已經長成一隻巨貓。牠小時候特別喜歡跳到爸爸的肩膀上看風景，不過牠好像不知道自己已經長大成巨貓，到現在還是喜歡跳到爸爸肩上，網民看完都大呼：壓到變五十肩！▼▼

▾▾▾點撃圖片放大：看貓咪8個月間的驚人轉變！▾▾▾

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