玳瑁貓｜爛眼流浪貓馬路亂走險被輾過　僅過4天驚變貓界陳自瑤

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-06-15 08:00

是美女的話，怎樣都會發光！ 台灣一名網民近日在馬路上開車的時候，竟看到前面有一團小小的毛球在亂走，她立刻向左扭軑避過，驚險橫生。她回頭一看，原來是一隻只有巴掌大的奶貓，為了貓咪的安全，她趕緊把牠帶到獸醫處診治。豈料僅過了四天，原本臉上全是分泌物的貓咪竟變成了判若兩貓的大美女！

（受訪者提供）

澎湖的網民陳小姐在接受《香港01》訪問時表示，日前在路上開車的時候，看到一隻只有巴掌大的奶貓在馬路上亂走。因為擔心小貓的安危，她便立刻下車救起小貓，並帶到獸醫處診治。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當時的小貓無論是眼睛還是鼻子都充滿分泌物，更因為前兩天下過雨的關係，全身都濕漉漉的。之後獸醫診斷小貓是皰疹病毒，除了打針外更開了7天的藥和眼藥水給牠用。怎料，在陳小姐的細心照顧下，僅過了4天的小貓竟搖身一變，變成了精靈大美女！

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陳小姐日前已經為貓咪找到適合的鏟屎官，相信牠經過這次死而復生後，會有美好幸福的貓生。

▼▼同場加映：在公公婆婆的眼中，永遠也會擔心孫子們吃不飽，穿不暖，有時不知不覺會過分寵溺。一頭虎斑貓被送到婆婆家暫住兩個月，體重急增兩公斤，身材大走樣，連其飼主也被嚇呆。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，一年前她在家門口撿到一隻流浪玳瑁幼貓「撿撿」，那時牠雙目失明，身體非常虛弱，獸醫更指牠差一點就要見閻羅王。誰知一年過去，撿撿現時已暴重至5公斤，充氣身型更反超家中的貓姐姐！▼▼

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