唐貓｜說好一起長大！貓咪體形大逆轉　橘巨貓15年後竟變迷你貓

歲月不留人，看着小孩和貓咪的成長變化，真的會有很大感觸。

生活在台北的劉小姐，最近在社交平台上，分享了家中女兒和橘貓在15年間的成長變化。從前，女兒還是小孩子時，橘貓「瓜瓜」顯得相當巨大。沒想過歲月飛逝，現在巨橘貓竟然像變小了？



15年前，女兒和家中橘貓合照。相比之下，橘貓看似相當巨大。（受訪者提供）

最近台北網民分享了一張女兒抱着橘貓的相片，並同時分享了一張15年前的人貓合照作對比，這引起不少網民關注。橘貓「瓜瓜」，從小便一直陪伴着家中女兒成長。當時女兒摟着貓咪，顯得瓜瓜很是巨大。

沒想到歲月不留人，15年過去了，女兒現在已是亭亭玉立的青春少女，而本來顯得巨大的橘貓瓜瓜，如今被女兒抱在懷裏時，卻顯得很嬌小！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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劉小姐表示，「我每隔幾年就會幫女兒跟瓜瓜拍這種對比照，約定好一起長大！」不過，歲月真的很無情，在不知不覺間瓜瓜像是縮水了。本來明明身形比姐姐還要大，幾年時間情況已逆轉。

網民看到這些今昔對比照後也很是感慨「歲月是把無情的刀啊！」。對於姐姐有貓咪陪伴成長，網民都表示很羨慕。「第一次看到橘貓是從大變小」、「重點椅子竟然同一張」、「能有貓咪可以一起成長，感覺真好」、「幸福的姐弟，看了都要哭了」、「巨貓變小貓」、「這種毛孩與小孩的成長紀錄，最讓人催淚啊」、「還有一張15歲的椅子！」、「厲害的是，沙發還在耶」。

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