日本柴犬一聽洗澡兩字　死守水龍頭　芭蕾舞站姿轉移爸視線

撰文： 陳惠娜 最後更新日期： 2021-07-13 08:00

許多毛小孩因不喜歡洗澡，都會誓死抵抗讓主人傷透腦筋。 日本一網民常常在社交平台分享他和柴犬「Kairi」生活日常。最近，他上傳的一段短片引來網民們熱議，短片中牠為躲避洗澡，試圖嘗試跳段芭蕾舞藉此轉移爸爸注意力。乍看之下，真有股奧黛麗．赫本跳芭蕾舞的味道～

（不想回家的Kairi。Twitter: @hitodekamo）

近日，日本Twitte用戶（@hitodekamo）在帳號上傳了一段短片，短片中「Kairi」的逗趣模樣，引來網民們熱議紛紛笑指「芭雷舞舞者」。因為害怕水而試圖躲避水龍頭的「Kairi」，兩腳直立縮在一旁水槽角落，另外兩隻腳則死守水龍頭開關，舉手投足間似乎就要來段即興表演的芭蕾舞～►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「Kairi」現時3歲大，是個非常活潑好動的男孩子，牠跟大多數汪星人一樣，平時喜歡外出玩耍，玩到盡興時就「倔強柴 」上線，拒絕回家。牠也很怕水，每次主人想幫牠洗澡都需要大費周章。

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影片曝光後讓不少網友笑回「超可愛得多看幾遍！」、「芭雷舞女演員」、「抱住水龍頭也太可愛了吧！」、「牠會跳芭蕾舞基本站姿了」、「真的超認真拼命的抵抗」、「真的是緊握水龍頭誒」。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中的柴犬「億億」最愛咬穿他的衣物，爸爸累計已經有超過十條內褲被咬爛。這天主人發現億億又重複犯錯，所以要牠掛著內褲反省。誰知億億低頭道歉5分鐘後，竟然隨即露出狗性，令爸爸非常無奈！▼▼

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▼▼同場加映：台灣有隻柴犬「饅頭」從小就討厭洗澡，每當聽到「饅頭洗澡」一話時，牠都會秒速跑走。有一年冬天，饅頭已經3個月無沖涼，全身發出濃濃異味，姨姨受不了就拉牠去浴室大清洗。誰知報復心超強的饅頭，洗澡後竟然想到用自己的大便復仇，姨姨入到房後，見到眼前一幕後，隨即崩潰。▼▼

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