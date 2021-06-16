柴犬｜黑柴散步回家半路緊急煞車　網民見地上兩字秒懂：守規矩

撰文： 陳惠娜 最後更新日期： 2021-06-16 16:21

可愛又懂識字的狗狗，你有見過嗎？ 日前，日本有網民在社交媒體分享了自家黑柴有趣的日常，內容是他帶狗狗外出散步，正打算帶牠回家時，柴柴忽然急煞車。狗主拿牠沒辦法，只好把拍下照片分享到社交媒體，結果網民一看地上寫著兩字秒懂：「是隻遵守交通規則的好柴呀！」到底地上藏著什麼玄機呢？

Twitter@07tarou09

日本有網民不時在社交媒體上分享自家黑柴照日常照，他日前（6月12日）便上傳了一張狗狗不願回家的照片，只見黑柴Taro（たろう）散步到一半，便在路上開啟了「固執柴」模式，不管主人怎麼拉都拉不動；主人拿出手機拍下牠耍賴一幕，卻意外拍到柴犬身後寫著貼切兩字，彷彿在說，「我們要遵守交通規則，當個好狗狗！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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不管狗主多努力想拉動牽繩，柴柴就是不肯配合移動，並用著堅定的眼神看向他。其實Taro時常上演一言不合就罷工的戲碼，這讓狗主相當頭痛，他苦笑說，「平常這樣是很困擾的，但今天早上看到了這兩個字，我就邊笑邊拍下了這張照片。」

汪星人的逗趣舉動讓網友們笑瘋留言，「這是停止了吧，還違規停柴」、「是叫你減速，不是叫你停車耶」、「你踩到減速帶了啦哈哈」、「汪：我沒不肯走，我只是移動的比較慢！」

▼▼同場加映：日本柴犬Mickey，天生對演戲非常有熱誠，是一隻戲精。曾經試過Cosplay成20款卡通人物的造型，每個造型都維妙維肖。最近，Mickey入戲太深，不能自拔，七情上面地演出被磚頭咕𠱸壓到的一幕，令網民哭笑不得！▼▼

【點擊圖片放大看，戲精柴犬Mickey 25個超入戲，成功騙倒自己的瞬間！】

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點擊連結看全文：日本｜被磚頭壓住了！影帝柴犬超入戲 25個連自己也騙倒的瞬間

▼▼同場加映：有時狗狗的搗蛋行為是主人想像不到的，若不及時制上，受傷的只會是自己。日本有狗主在社交平台表示，早前他在沙發休息時，家中黑柴「アルマ」不停聞嗅他的褲檔，他不以為意，繼續睡覺，誰知下秒他就超後悔......▼▼

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點擊連結看全文：日本柴犬聞到爸褲檔有濃烈肉香 以為有香腸吃 爸沒阻止下秒後悔

▼▼同場加映：台灣北投竹子湖旁，有家賣饅頭的店家，常常有柴犬站在門外招攬客人。這天，有遊客經過時，發現其中一隻柴犬竟然一臉輕浮，還吐舌賣萌，正當遊客要上前，笑着想責怪狗狗做事不認真時，這才發現柴犬們的大秘密。▼▼

【點擊圖片放大看，明明有5隻柴犬在工作，但網民為何指實際上只有3隻呢？】

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