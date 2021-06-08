柴犬3個月沒洗澡被捉入浴　牠展開「大便復仇」　姨姨回房崩潰

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-06-08 11:01

如果命運能選擇，應該沒有狗狗會喜歡洗澡。 台灣有隻柴犬「饅頭」從小就討厭洗澡，每當聽到「饅頭洗澡」一話時，牠都會秒速跑走。有一年冬天，饅頭已經3個月無沖涼，全身發出濃濃異味，姨姨受不了就拉牠去浴室大清洗。誰知報復心超強的饅頭，洗澡後竟然想到用自己的大便復仇，姨姨入到房後，見到眼前一幕後，隨即崩潰。

饅頭從小討厭洗澡。（受訪者提供）

狗主草莓接受《香港01》訪問時指，饅頭性格固執，很有個性。牠不像一般狗狗，容易叫得動，亦不喜歡抱抱，但一有零食擺在面前時，就會立即衝過來，吃完再入房睡覺。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前媽媽在社交平台表示，某年冬天饅頭已經逃避洗澡達3個月，姨姨受不了牠身上的臭味，決定捉牠去浴室洗澡。即使饅頭如何激烈反抗，甚至嚇得雙腳跪地，仍然改變不了事實。誰料饅頭天生就擁有天蠍座報復心超強的特性，竟然在洗澡後，完美展開一個用大便報仇的計劃，令姨姨一秒崩潰！

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網民看到饅頭的爆笑故事後，紛紛表示「計劃超完美」、「不要得罪柴犬！」、「我們家的聽到洗澡也是東躲西竄，我都一把抱起進浴室」、「我家洗澡算配合，剪指甲就要牠的命～」、「我家的喜愛跳入蝦池玩水，但也是討厭洗澡」。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中的柴犬「億億」最愛咬穿他的衣物，爸爸累計已經有超過十條內褲被咬爛。這天主人發現億億又重複犯錯，所以要牠掛著內褲反省。誰知億億低頭道歉5分鐘後，竟然隨即露出狗性，令爸爸非常無奈！▼▼

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▼▼同場加映：台灣北投竹子湖旁，有家賣饅頭的店家，常常有柴犬站在門外招攬客人。這天，有遊客經過時，發現其中一隻柴犬竟然一臉輕浮，還吐舌賣萌，正當遊客要上前，笑着想責怪狗狗做事不認真時，這才發現柴犬們的大秘密。▼▼

【點擊圖片放大看，明明有5隻柴犬在工作，但網民為何指實際上只有3隻呢？】

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