寵物尋協網站驚見家貓貓照片　媽與鄰居閒談　意外揭發世絕疑案

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-07-13 08:00

究竟一隻貓咪，背後能藏着多了秘密呢？ 生活在美國的貓咪Ron，近日不經意到成為了網絡話題，這全因為牠的貓資料，被人刊登在一個走失寵物網站上。但牠的主人Brandi Schmidt卻表示，貓咪每天晚上都陪她睡覺，從沒走失過！

貓咪Ron：我不要減肥，我要去找一個更愛錫我的家。（MyCatDoesMeth）

這個有點撲朔迷離的故事，緣於一個走失寵物網站開始。早前，貓主Brandi Schmidt收到朋友傳來的短訊，詢問她家中的貓咪Ron Weasley是否走失了，隨即傳來走失寵物網站的截圖。

當時Brandi感到很驚訝，雖然網站上的貓咪相片明顯就是Ron，但牠每晚都有回家睡覺，從沒走失過。隨後她和鄰居交談時提起愛貓Ron，這時才從鄰居口中得知Ron藏着大秘密！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

▼▼點擊圖片放大看，究竟貓咪Ron的相片為何會被人放到走失寵物網呢？這背後是否藏着什麼大秘密？▼▼

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對於Ron的相片出現在失蹤寵物網，但主人卻表示貓咪一直在家時，網民們都感到很不解。但當知道背後原因時，大家都被逗得笑了出來。Ron這樣做，算不算是對主人不忠呢？牠這個出軌行為，是否值得原諒呢？

▼▼同場加映：日本一家文具店，時常在門外擺放著一堆廢紙箱。近日，有網民路過發現紙箱堆裏躺著一隻虎斑貓，牠兩眼混濁、無辜可憐的樣子，令不少路人擔心牠是隻可憐的棄貓。正當他們想抱起貓咪之際，看到紙箱外寫上12個大字，標明這隻虎斑貓的真實身份，令他們大吃一驚！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看：紙箱外寫上了什麼字令網民笑翻！▾▾▾

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點擊連結看全文：唐貓｜路人誤會路邊紙箱有棄貓 箱外12字澄清笑翻網民

▼▼同場加映：日本有位網民在Twitter分享去年7月在路上撿到一隻受傷的流浪貓，轉眼8個月過去，原本瘦弱的小貓已經長成一隻巨貓。不過牠好像不知道自己已經長大，到現在還是喜歡跳到爸爸肩上，網民看完都大呼：壓到變五十肩！▼▼

▾▾▾點撃圖片放大：看貓咪8個月間的驚人轉變！▾▾▾

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