唐貓｜熟睡時傳來飯香以為鄰居煮午餐　下秒濃烈咸魚味來襲媽崩潰

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-07-06 15:16

貓咪的行為，總是令主人又愛又恨。 台灣有貓主在社交平台表示，日前睡覺時突然聞到飯香味，以為是鄰居煮午餐。誰知她再聞一下後即時驚醒，發現味道超濃烈，不是熟悉的飯味！但她找遍全屋都找不到氣味的來源，正要當她轉頭繼續睡覺時，下意識地去摸自己的頭髮，隨即崩潰……

糖糖的可愛樣子，令牠得到家人的寵愛。（受訪者提供）

貓主胡小婷接受《香港01》訪問時表示，唐貓「糖糖」現時大約一歲，當初家人收養牠是想牠幫外公捉老鼠，但後來發現牠實在太萌也太膽小，捨不得要牠當捕鼠官，就讓牠在家當一位幸福的貓主子。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前胡小婷熟睡時，忽然有一股濃濃的氣味飄來！起初她以為是鄰居在煮午餐，後來再聞一下突然驚醒，「不對！味道太濃烈了！」她起床搜索氣咪來源，卻遍尋不果。正當她一心想繼續睡覺時，「我下意識地去抓了一把頭髮聞。」胡小婷發現頭髮半乾，頭皮則是全濕，她即時崩潰尖叫……

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網民看到媽媽的慘事之後，不禁笑指「牠要宣示主權，頭是牠的」、「一律建議打成汁」、「我家的曾經幫我『暖宮』過」、「我還在睡覺的時候胸口被尿過一泡呢」、「只能怒吸枕頭了」、「這真的是...爬到頭上尿尿」。

同場加映：其他寵物的搞笑事件！

【同場加映：台灣有貓主表示，習慣吃銀絲卷時，會加煉奶及吞拿魚。早前他眼殘誤把家中唐貓「奶油」的400億乳酸菌貓肉泥當成煉奶食，入口時完全不覺有異樣，一小時後，他落得超悲壯的下場……】

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【同場加映：外國有貓主在社交平台表示，多年前領養一隻唐貓混暹羅貓的貓咪「咪幾」，那時她獲前主人告誡「牠很愛男生，會讓主人很吃醋」。媽媽起初沒有特別上心，惟半年後後，她開始明白前主人的叮囑......】

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