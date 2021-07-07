與12歲唐貓婆婆約定來世當親人　媽見女兒腿上胎記秒淚崩：回來了

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-07-07 08:00

離開是為了再見。 「女兒腿上的印記，彷彿在告訴我，牠遵守約定回來了。」台灣有貓主在社交平台感動寫道，唐貓「Gina」在去年2月因腎衰竭離世，她叮嚀愛貓要再回來當她的女兒，並留下一個記號讓她知道。早前主人誕下一名女兒，發現她腿上有一個胎記，與Gina的身影非常像樣！

Gina去年突然患上腎衰竭，急速離世。（受訪者提供）

貓主Jenna Chang接受《香港01》訪問時表示，Gina性格乖巧，陪伴媽媽度過人生的風風雨雨，一轉眼12個年頭就這樣過去。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

去年過年的時候，Gina突然食慾不振，體重暴跌，後來確診腎衰竭，很快就離世。媽媽傷心欲絕，「我那時候有跟牠說，要再回來當我女兒，留個記號讓我好辨認，留在不顯眼的地方。」

半年後，Jenna突然懷孕，她深信是Gina投胎回來，所以懷孕時她一直覺得嬰兒會是女生。「剛生完我老公立刻跟我說，寶寶身上有記號！她腿上的印記，彷彿在告訴我，Gina遵守約定回來了。」及後，她還發現Jenna的女兒跟Gina有多個相似的地方！

▾▾▾點擊圖片放大看，Jenna女兒腿上的胎記！▾▾▾

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網民看到Gina遵守約定回來的故事之後，紛紛表示「那印記就是了，機會率其實是很小，而又發生了，看見就是了」、「好感動，恭喜能夠再續前緣」、「我相信是寶貝回來了」、「換個方式陪伴妳更久」、「我也好希望我現在肚子裏的是我家咪寶寶」、「肯定回來繼續當你女兒了」、「好羨慕可以如此失而復得的緣分，我也希望我兒子再次回到我身邊」、「有些貓咪真的過世後就會投胎成人類，再來回報你」、「世間所有的相遇都是久別重逢」。

▼▼同場加映：「黑仔你真的回來當我們的小朋友了！」台灣狗主早前在社交平台指，家中十歲的唐狗「黑仔」一年半前，因被碎骨劃破消化器官，造成內出血而離世。在牠咽下最後一口氣時，爸爸叮囑狗狗要回來再當自己的兒子。之後媽媽意外懷孕，上月產檢照超聲波時，竟然發現超熟悉輪廓！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，黑仔投胎回來，在超聲波的樣子！▾▾▾

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▼▼同場加映：「希望牠投胎來當我們的孩子，若是牠來投胎，務必在手上做個記號，讓我們知道是牠來投胎了！」台灣狗主Tomoko Oda在年多前，與心愛的12歲老拉拉屁熊送別，當時便留下這深情話語。沒想到，年多後女兒出生了，在她身上，便處處看到拉拉的影子。▼▼

【點擊圖片放大看，究竟為何媽媽會覺得，女兒與屁熊之間有着不可分割的關係】

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