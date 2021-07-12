狗爸旺財離世　唐狗仔女不捨做人性舉動　肥媽：佢上去陪我老公

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-07-12 14:44

藝人肥媽（Maria Cordero）去年底經歷喪夫之痛，終於漸漸走出陰霾。誰知上月肥媽再次失去至親，就是家中11歲狗狗「旺財」，牠早前因病離世。旺財的狗子女，得悉爸爸到彩虹橋之後，皆流露出不捨之情，並做出人性舉動。

肥媽上月痛失11歲愛犬旺財。(Facebook＠肥媽 Maria cordero)

肥媽一向愛狗，家中養有多隻唐狗，當中幾隻都是早前領養的唐狗「Sasa」生下的，牠們現時已經一歲，惟狗狗們繼去年痛失主人之後，上月更失去11歲的狗爸爸旺財，一家人相處的幸福時光，只有短短一年。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「（旺財）跌親尾龍骨歪咗，壓住膀胱，柯唔到尿，谷到個肚脹晒，好辛苦。我哋抱佢去醫院，抱佢返嚟，又再抱佢去醫院，後尾醫生都話救唔返。」旺財是肥媽親自接生，多年來大家感情深厚，肥媽及狗狗們接二連三受打擊，皆傷心不已。

而旺財的子女，在爸爸離世後，更在家中做出人性舉動，悼念爸爸，情況令人心酸。

▼▼點擊圖片放大看，狗狗們痛失爸爸後，做出什麼生性舉動？▼▼

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▼▼點擊圖片放大看，早前肥媽丈夫離世，狗狗們在家出現異常舉動，令肥媽覺得丈夫有回來。▼▼

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肥媽拍片講述旺財離世時，多番自我安慰，「唔緊要啦，佢上去陪我老公，等我老公無咁寂寞」，但最後她都是難忍悲傷之情，感觸落淚。

▼▼▼同場加映：肥媽早前出片，指家中老狗微微發脾氣，因此要多抽時間陪陪牠。不過，當提到狗狗為何生氣時，肥媽一臉無奈的給出了令人哭笑不得的答案。▼▼▼

【點擊圖片放大看，肥媽家中的狗狗微微，究竟是為什麼而生氣呢？】

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▼▼▼同場加映：肥媽愛犬Sasa早前誕下一胎十一隻小狗，雖然其中一隻不幸夭折，幸好其餘十兄弟現正健康成長。▼▼▼

▾▾▾點撃圖片放大：看十兄弟現況▾▾▾

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