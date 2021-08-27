貓行為｜貓咪來自外太空？50張照片帶你看清喵星人怪異行為

在Instagram上有一個帳號，專門跟網民分享貓咪怪行為的照片，這50張喵星人怪異行為的圖片，不知你看完是否也覺得牠們實在太怪異了。牠們的行為完全超出人類想像，這些行為根本不是地球生物所能做到的！



天使貓。（Instagram@brokencattos）

貓咪之所以有「喵星人」的稱號，全因牠時常做出令人意想不到的怪異行為，難以推測牠真正的心意，令不少人戲稱牠來自外星，打算侵襲地球、征服人類。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

到底貓咪的行為有多難懂呢？正所謂「有圖有真相」，這次搜集了50張貓咪怪行為的照片，保證會讓大家會心微笑。

▾▾▾點擊圖片放大看：50張照片揭露貓星人真相▾▾▾



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這些照片均來自Instagram帳號「brokencattos」，帳戶簡介寫到「 保證治愈你的抑鬱症 」，這個帳戶收集了不少有趣貓咪相片，希望這些照片可以立即讓人開心，哪怕是一瞬間，牠也是值得的。

▼▼同場加映：日本有主人收養了一隻孤苦無依的小橘貓Koma，由於怕牠不適應，所以安排了一個咸蛋超人玩具陪牠，並拍下張張溫馨照片。不過隨著貓咪的年紀漸長，咸蛋超人出現的機率好像越來越少，甚至連一年一度的生日也缺席了。難道他發生了什麼事嗎？▼▼



▾點撃圖片放大：重溫咸蛋超人與橘貓Koma的溫馨片段▾



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▼▼同場加映：日本有位網民在Twitter分享去年7月在路上撿到一隻受傷的流浪貓，轉眼8個月過去，原本瘦弱的小貓已經長成一隻巨貓。牠小時候特別喜歡跳到爸爸的肩膀上看風景，不過牠好像不知道自己已經長大成巨貓，到現在還是喜歡跳到爸爸肩上，網民看完都大呼：壓到變五十肩！▼▼



▾▾▾點撃圖片放大：看貓咪8個月間的驚人轉變！▾▾▾



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