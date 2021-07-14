柴犬主動跳上車求包養　怕狗女欲送收容所　聽獸醫一句話決定收養

遇到流浪狗跳上車，你會怎樣做？

台灣有狗主日前在社交平台分享，8年前與愛犬「來福」相遇的經過。當時她與朋友開車夜遊，來福突然跑過來跳上車。一向怕狗的她完全嚇呆，但又找不到來福的主人，只好帶牠到診所，詢問獸醫有沒有最近的收容所。誰知她聽完獸醫一句話後，決定收養，改變了來福的狗生！



來福8年前在馬路上突然衝出來。（受訪者提供）

狗主Pamela Liu接受《香港01》訪問時表示，來福不會護食，亦不會亂叫，就算其他狗對牠狂吠，來福都無動於衷，媽媽基本上很少聽到牠的聲音，令她一度懷疑狗狗是否聾啞犬。乖巧的來福一直深受媽媽寵愛，但原來她以前是非常怕狗，當初遇到來福時，更打算送牠到收容所。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

8年前，Pamela駕電單車外出，沒有牽繩的來福突然在路上衝出來，並跳上車。Pamela環顧四周，都沒有發現主人，附近便利店的職員更指，狗狗已經流浪好幾天。「我怕狗，所以不想讓牠留在身邊，而且當時住的地方不允許養狗，所以毅然決定，問獸醫有沒有最近的收容所。」誰料獸醫的一句叮囑，直接打消了Pamela的念頭！

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Pamela笑指，剛開始養來福時，把牠偷偷養在頂樓，因為頂樓有屋簷，也有一些雜物，所以沒被人發現。「牠真的很乖，也不知道牠還剩多少年，我還能陪牠幾年。以前覺得牠沒有我不行，現在覺得我沒有牠不行。」

▼▼同場加映：台灣有一隻柴犬「肉鬆」年紀雖小，但已經非常好色，日前牠趁姐姐不為意闖入廁所，偷了一塊衛生巾出來。之後還在哥哥大便時，叼走他的內褲，好色舉動令全家人笑瘋。當哥哥聽到他們的笑聲時，才驚覺自己的內褲不翼而飛，非常生氣，最終肉鬆落得超慘淡的下場！▼▼



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▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中的柴犬「億億」最愛咬穿他的衣物，爸爸累計已經有超過十條內褲被咬爛。這天主人發現億億又重複犯錯，所以要牠掛著內褲反省。誰知億億低頭道歉5分鐘後，竟然隨即露出狗性，令爸爸非常無奈！▼▼



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