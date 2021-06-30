柴犬︱狗狗小時候被路人誤認是黑熊　1年後蛻變成仙氣汪大平反

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-06-30 08:05

要把小狗養大教好，主人背後所付出的心血，真的是有苦自己知。 這隻被媽媽陳小姐稱作是「小黑熊」的黑柴叫「千八」，現在隨媽媽在加拿大生活。媽媽指當初帶千八回家時，覺得牠的樣子不是特別可愛，因為牠不像一般黑柴般，有著黑白分明的毛髮，全隻黑漆漆活像是一隻小黑熊。雖然如此，媽媽依舊喜歡牠，會盡全力照顧牠。沒想到，養了一年後，千八已蛻變成仙氣洋溢的可愛黑柴女。不過。照顧柴柴真的是件嘔心瀝血的事，一點也不容易。

看牠的腳掌，是否像是一隻小黑熊呢？（ig@chicatheshiba）

這隻小黑柴叫千八（Chica），剛剛才1歲大，牠是活潑可愛的小女生。不過，媽媽陳小姐表示，千八小時候活像一頭小黑熊，整張臉都是黑色的，沒有明顯的白色紋，令牠看起來並不怎麼討喜。不過，媽媽仍認為牠是可愛的狗狗，願意好好照顧牠一生。

在悉心照顧下，教導千八上廁所，教牠不亂咬東西，如今千八已蛻變成仙氣滿滿的黑柴。媽媽開心地分享對千八成長的喜悅，但同時也表示照顧柴柴真不容易，「真的是少一些心血都不可以」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，黑柴千八在媽媽悉心照顧1年後，現在變得有多可愛呢？

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對於媽媽來說，看着千八的成長變化真是感慨很多。回首過去，牠每次生病時都總令媽媽擔驚受怕，但看到牠健康起來，對着她微笑時，付出的一切都是值得的！媽媽希望在未來的日子，可以和千八繼續經歷許多不同的事，留下最美好的回憶。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中的柴犬「億億」最愛咬穿他的衣物，爸爸累計已經有超過十條內褲被咬爛。這天主人發現億億又重複犯錯，所以要牠掛著內褲反省。誰知億億低頭道歉5分鐘後，竟然隨即露出狗性，令爸爸非常無奈！▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟狗狗內疚5分鐘後，露出什麼狗性？▾▾▾

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▼▼同場加映：日前，台灣有位狗主晚上帶柴犬「咪醬」外出散步，豈料牠走到某個轉角位時，突然定著不走，無論怎麼拉也拉不動，她原著柴犬的視線一看，驚見一張臉狠狠地看著自己……▼▼

▾▾▾點撃圖片放大，柴犬咪醬發現的「兇案現場」，看看牠如何用謎之方式鑑證！▾▾▾

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