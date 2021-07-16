金毛尋回犬｜託運公司謊稱狗死於機艙　媽握重要證據揭牠死在車裏

狗狗是家中一份子，牠們的性命是不能用金錢來衡量的。

這宗令人氣憤難平的事件，由內地網民「亞瑞蒂奧」所分享出來。她指日前要求一間寵物託運公司，幫忙運送小金Siri從泰州運到遵義，沒想到狗狗會因此喪命！期間託運公司多次撒謊又避重就輕，令藝人陳喬恩也要替狗主抱不平，怒斥不能放過這些兇手。



媽媽原本想帶小金過好生活，沒想到牠會在搬定的過程中出意外。（微博@瑞蒂奧）

事件發生在7月初，金毛尋回犬Siri的媽媽「亞瑞蒂奧」在微博分享了一段痛心喪狗經歷。她表示，委託一間專門做寵物託運的公司，請他們安排Siri乘飛機由泰州到遵義。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

沒想到這卻成了與愛犬的訣別，她再次看到Siri時，牠已是發臭的屍體。Siri媽媽追問下，揭開這寵物託運公司的不良營運手法，她傷心欲絕，在微博上發文希望透過自己的悲痛經歷，讓更多人知道這間寵物託運公司的惡行！

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媽媽完全沒法接受Siri的死訊。雖然她清楚知道託運寵物有危險，但她才剛考車牌，不能開這麼長途的車，因此才找來曾使用過的寵物託運公司來送Siri回家。她心痛表示「我對不起我的狗，我沒負好責！」

事件現時還未解決，在許多人投訴舉報這家公司後，該公司的微信直接改名，意圖改頭換面繼續營運下去。然後又向媽媽解釋，指接走Siri的人是已離職人員，把責任完全推卸掉。

由於警方表示沒法受理這案件，因此媽媽現階段實在想不到有什麼方法為Siri申冤。她只能在微博上引起關注，希望不會再有毛孩受害。「不曾養狗的人很難想像與狗一起生活是什麼樣，養過狗的人則無法想像沒有狗的日子該怎麼過。請求廣大媒體幫忙，避免更多毛孩子受傷害。」

▼▼同場加映：近日一段母狗餵奶影片，令網民再次感受到母愛的偉大。影片來自河北保定，網民趙先生指，早前因意外，家中的金毛尋回犬遭自己的車撞致重傷，但母狗垂死前，仍堅持要回家，並做了一件催淚的事。▼▼



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點擊連結看全文：金毛尋回媽媽遇車禍 去彩虹橋前拖身驅回家 偉大原因令網民爆哭

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台分享一則趣事，日前她首次帶家中的金毛尋回犬「Hoya」前往掃墓，向先人問安。她到達後先行除草，誰知下秒回頭竟然看到Hoya趴在墓碑前睡覺，將祖先墳頭當成狗床。網民看到照片後，都認為Hoya對先人如此大不敬的行為，定必會被家人重重責罰，但結局居然令網民大跌眼鏡！▼▼



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