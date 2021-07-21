黑貓初報到即惹貓哥哈氣怒吼　網民為牠抱不平　媽急澄清：是誤會

近日，台灣一網民在社交媒體晒出自家白橘貓「楊寶弟」首次見到小黑貓「嘿嘿 」場景，畫面中牠露出生氣的表情，仿佛對媽怒吼道：「快點將小屁孩送走！」小奶貓則嚇到炸毛踡縮在一旁，表情甚是委屈。不過媽就出來解釋，這是一場誤會。



（受訪者提供）

居住台灣台中市的楊佩樺接受《香港01》時表示，貓咪「寶弟」是她11年前來暫托的貓咪，她對牠一見鐘情，最終忍不住收養。最近，她代朋友照顧小奶貓「嘿嘿」時拍下這有趣的一幕。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

寶弟與初次在沙發放風的嘿嘿對上眼後，瞬間醋意大發露出氣衝衝的表情，牠張大嘴巴露出獠牙對著這顆小煤炭怒吼，牠頓時呆住、不敢亂動。正當大家以為寶弟將要修理小煤炭之際，媽馬急忙澄清：「這是一場誤會呀！」

▼▼▼點擊圖片放大看，到底寶弟為甚麼對著小煤炭哈氣？▼▼▼



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楊小姐補充表示「我們家總共飼養四隻貓，只有寶弟比較會照顧來中途的小貓咪，脾氣很好，無論小貓咪怎麼騷擾也不會生氣，只會偷揍來家中作客的狗狗。 」 牠一直是家中的開心果，也是最有紳士風度的貼心貓咪，永遠都是等大家吃完才會去吃飯。

▼▼同場加映：日本有主人收養了一隻孤苦無依的小橘貓Koma，由於怕牠不適應，所以安排了一個咸蛋超人玩具陪牠，並拍下張張溫馨照片。不過隨著貓咪的年紀漸長，咸蛋超人出現的機率好像越來越少，甚至連一年一度的生日也缺席了。難道他發生了什麼事嗎？▼▼



▾點撃圖片放大：重溫咸蛋超人與橘貓Koma的溫馨片段▾



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▼▼同場加映：日本有位網民在Twitter分享去年7月在路上撿到一隻受傷的流浪貓，轉眼8個月過去，原本瘦弱的小貓已經長成一隻巨貓。牠小時候特別喜歡跳到爸爸的肩膀上看風景，不過牠好像不知道自己已經長大成巨貓，到現在還是喜歡跳到爸爸肩上，網民看完都大呼：壓到變五十肩！▼▼



▾▾▾點撃圖片放大：看貓咪8個月間的驚人轉變！▾▾▾



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