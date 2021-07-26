摺耳貓遭鱷魚咬噬只剩下半身　影帝貓演技超浮誇　人人都被騙

有養貓的人都很清楚明白，貓咪總喜歡往狹窄的地方鑽進去。但這摺耳貓卻鑽到一個令人哭笑不得的地方。

這段貓咪被鱷魚吃進肚裏的影片，其實拍攝時間已是3年前。不過，最近卻再次被網民分享並成為話題，觀看人次更已超過174萬。只見影片裏，一隻蘇格蘭摺耳貓不斷往鱷魚嘴裏擠，結果下半身太肥大，一時間沒法塞進去！



這次送貓入鱷魚口的貓咪主角叫Okome（おこめ），牠是一隻蘇格蘭摺耳貓。就像其他貓咪一樣，牠喜歡往狹窄的地方裏鑽，這次牠便要挑戰鱷魚造型的收納籃。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

明顯地這鱷魚籃上方是有大大的洞口，但貓咪Okome卻要從鱷魚口裏鑽來鑽去。結果鑽到一半時，肥大的臀部被卡住了，動彈不得。在掙扎了一段時間後，牠終於順利離開鱷魚的身體！不過過程中，Okome的表情非常浮誇，彷彿在說：「我被鱷魚咬住了！今次死定了！」

▼▼點擊圖片放大看，究竟Okome被鱷魚吞進肚子裏時，情況是怎樣呢？▼▼

+ 18

對於Okome的逗趣行為，網民們都笑了出來。沒想過這幕危險畫面，原來是貓咪自己造成的！「被吃也能這麼可愛」、「可愛得犯規」、「送羊入虎口，送貓入鱷魚口」、「硬塞自己也太好笑了」、「喵：我被鱷魚吃了！快救我」、「拍攝者不救嗎？」、「沒人去救駕，也有過份了」。

▼▼同場加映：最近，台灣桃園貓奴陳昭蓉，在社交平台上，分享了家中兩隻愛貓的合照。當中兩隻虎斑貓，一隻豎耳臉尖，一隻摺耳圓臉。驟眼看過去，明顯覺得右邊的摺耳虎斑貓較為肥胖。但媽媽立即出來幫牠平反，指「臉圓錯了嗎？」▼▼



▼▼點擊圖片放大看，究竟兩隻貓咪的實際體重是多少？▼▼

+ 35

點擊連結看全文：唐貓｜虎斑貓常被取笑是肥貓 媽揭真實體重幫牠平反 網民全不信

▼▼同場加映：台北市一飼主早前在社交平台分享自己在家跳舞短片，畫面中自家虎斑貓「咪咪」似乎不服爸爸獨自跳舞，想上前與爸爸battle一下。但技不如人的牠開始暴走模式，氣急敗壞追著爸爸咬，逗趣的畫面分享出來笑翻無數人。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看：爸爸到底有什麼慘烈的下場?▾▾▾



+ 28

點擊連結看全文：唐貓見爸練舞即開「狩獵模式」 埋身肉搏半分鐘 爸下場超慘烈