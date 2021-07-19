媽在後巷撿到落難小髒貓　懂事喵兩個月後　送兩大驚喜報恩

有時候我們的一個小舉動，會帶來意想不到的結局。

台灣有網民日前在社交平台上分享家中貓咪 「春嬌」的故事。她在三個月前於後巷撿了春嬌回家，沒想到，春嬌花了兩天便征服全家，懂事的牠為報答救命之恩，竟在兩個月後她送來兩個神秘大禮，令她又驚又喜。



貓咪 「春嬌」（受訪者提供）

台灣高雄市的吳姿儀接受《香港01》訪問時表示， 貓咪「春嬌」是她在公司後巷撿到的，由於家裏養了三隻貴婦狗，她沒有打算領養牠。原本想先救起這隻可憐的小髒貓，隔天再幫牠尋新家， 不過故事的發展出乎她意料之外，「春嬌實在是太乖了，住了兩天就想留下牠！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

春嬌超級親人，不單任人摸摸抱抱，還會主動跳到人身上討摸，是名副其實的「公關貓」。或許感受到新家人的愛意，牠亦決定要報恩，於是在兩個月後為媽媽送來兩份大禮！

▾點擊圖片放大看：到底春嬌帶什麼驚喜禮物給媽媽？▾

+ 21

媽媽還表示 「女兒、兒子一直都很想養一隻貓，剛好就檢到春嬌，應該就是緣分吧 ！」沒想到春嬌還為他們帶來兩份大禮，令她感到既驚訝又感動。現在貓咪跟狗狗相處很融洽，小主人們很愛牠，全家人亦對牠照顧有加。

▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，去年11月初，家中騎樓突然出現一隻自來唐貓，她擔心貓貓三餐不繼，所以開始餵食。誰知後來牠神秘地消失了一星期，當貓貓再上門時，竟然為貓奴送上5大驚喜報恩，令她完全意想不到！▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟亮亮為貓奴送上什麼5大暖心驚喜？▾▾▾



+ 44

點擊連結看全文：懷孕流浪貓上門討吃食飽後消失 一周後送5驚喜報恩 網民：恭喜

▼▼同場加映：在美國有女子剛搬到新公寓不久，便發現有兩隻貓咪在她的後院徘徊遊蕩。當拿出三文魚餵給牠們後，兩貓更是登堂入室，視這裏是自己的家。令人更意外的，是兩星期後，兩貓咪竟為她送上了7個小驚喜，令她印象難忘。▼▼



【點擊圖片看故事，兩隻流浪貓主動求包養後，知恩圖報送上了什麼呢？】



+ 4

點擊連結看全文：流浪貓｜貓夫婦登門求助 獲救兩星期後報恩 送上7個小驚喜