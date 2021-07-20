唐貓｜兒子外出購物5分鐘即折返　背後還多了隻「橘色小麻糬」

要成為一個合資格的貓奴，當然要從小培養。

台灣一名網民近日在社交媒體上分享，愛貓的兒子竟繼承了自己撿貓的傳統，他在出門買東西的時候，竟然撿回了一顆命中注定的橘色小麻糬。然而，媽媽看到後，瞬間崩潰大喊：「12隻了！」



剛撿到小橘的時候，牠滿身都是跳蚤，爸爸足足花了一個半小時才把跳蚤抓乾淨。（受訪者提供）

媽媽芯愛在接受《香港01》訪問時表示，早前兒子出門買東西的時候，不到5分鐘就跑回來說：「媽媽！我撿到貓咪了！」之後她就看到兒子手上的橘色毛球，當下只好大眼瞪小眼尷尬地說：「嗨！初次見面……」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

媽媽說當時家中已有6隻成貓、6隻幼貓，合共12隻貓咪，難以負荷多一位毛孩，只好幫這顆麻糬尋家。然而，這位「小橘」卻似乎跟兒子非常有緣，輾轉多次後，最終還是被他們一家收養！

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媽媽在訪問中特別提及領養的問題，並想藉此呼籲，每位想養寵物的人都能先想清楚才行動。如果真的不能接受寵物叫聲的話，建議不要養，「總不可能每次看到喜歡都領養回來，不適合又再送回去。那會浪費很多毛孩找家的機會。」

看到兒子和小橘的故事後，一眾網民紛紛笑掉大牙，「這是貓奴將衣缽傳給下一代的故事」、「妳兒子長大後如何，現在不知道，但肯定是個好人」、「貓咪都很聰明，誰可以依靠都知道」、「兒子從小就是個暖男」、「兒子自帶幼貓雷達啊」、「看小朋友的表情感覺會很難送」。

▼▼同場加映：日本有貓奴在Twitter上分享了一段玩Switch遊戲《Fit Boxing 2》的生活日常影片。由於這是一款運動類遊戲，因此需要對着電視屏幕互動並原地踏步。但這行為，便引起了貓主子注意力，並亂入其中。令貓奴玩遊戲也大為崩潰。▼▼



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▼▼同場加映：外國有一隻貓咪初次來到沙灘，卻遇到海風狂吹，令牠留下不愉快經歷。但媽媽卻認為牠被大風吹得臉容扭曲的樣子實在太有趣了，於是替牠瘋狂拍照，並分享到社交平台，最終更成為網上熱話，萬人大讚貓咪可愛極了。▼▼



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