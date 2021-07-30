流浪狗每天在馬路自發做出暖心舉動　連旅遊局都要頒好市民獎給牠

有沒有想過狗狗也能獲得好市民獎？

外國有一隻充滿正義感的流浪狗，竟為了報答附近義工們對牠的照顧，每天在街上自發為居民作一暖心舉動。原本寂寂無聞的牠，漸漸地被當地的居民熟知，旅遊局更因此頒發好市民獎給牠！



Kupata原本只是一隻住在喬治亞首都巴統的普通流浪狗。（ig＠lovelykupata）

流浪狗「Kupata」在喬治亞的巴統市非常有名。原本Kupata只是一隻普通的流浪狗，沒想到牠為了報答義工們的幫助，牠竟每天在街上自發地為居民作一個暖心舉動！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Kupata每天不懈地為居民服務的堅持，漸漸地引起了民眾的關注，牠暖心的舉動更獲當地旅遊局頒發好市民獎！

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看到Kupata的暖心舉動後，一眾網民紛紛被萌翻並留言道「聰明又可愛的Kupata」、「Kupata：這是我的小孩，你們別碰！」、「我也想遇見這個斑馬線護送員！」、「這是我看過最美麗的風景！願意把這份工作傳承下去的Kupata真是一個美妙的老師！」、「Kupata是各種意義上最亮的星！希望牠能獲得更多的愛」。

▼▼同場加映：台灣早前有狗主在社交平台分享，家中的黑柴「蹦康」無論多晚都好，都會等待自己回家，即使有時牠已經充滿睡意，亦要等到主人回家才安心，令她非常感動！▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，黑柴蹦康每晚聽到鑰匙聲的暖心舉動！▾▾▾



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▼▼同場加映：美國有一隻流浪狗「Sisu」，連續5次闖入當地一間超級市場，試圖偷走一隻紫色的獨角獸公仔，但每次都不成功，最後一次更斷正，被職員關在商店內。之後職員無奈致電動物服務處的官員，要求到場捉拿小偷，誰知最後結局竟然令人意想不到......▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟Sisu的下場會是如何？▾▾▾



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