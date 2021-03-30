流浪狗連續5次闖超級市場偷獨角獸公仔　最後一次斷正結局超暖心

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-30 07:05

有時狗狗的想法，人類是無法估計的。 美國有一隻流浪狗「Sisu」，連續5次闖入當地一間超級市場，試圖偷走一隻紫色的獨角獸公仔，但每次都不成功，最後一次更斷正，被職員關在商店內。之後職員無奈致電動物服務處的官員，要求到場捉拿小偷，誰知最後結局竟然令人意想不到......

Sisu多次試圖偷走這隻紫色獨角獸公仔。（Facebook@Duplin County Animal Services）

Sisu大約一歲，是一隻雄性流浪狗，牠性格溫馴，不知何時突然出現在當地，過著流浪的生活。最近Sisu時常出沒在一間超級市場，牠常常趁客人離開店鋪時，以純熟的姿態闖入店中，但牠不是第一時間跑到零食及乾糧區，反而每次都走到專門放置紫色獨角獸公仔的區域，想「靜雞雞」偷走公仔！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

可是Sisu連續５次都失敗而回，最後一次更不慎被職員發現，困在店鋪，他們聯絡了當地動物服務處的人員，決定不能再姑息養奸，誓要捉拿小偷！

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟Sisu的下場會是如何？▾▾▾

+ 15 + 15 + 15

網民看到此則暖心故事後，紛紛指「很感人」、「即使被人遺棄，Sisu也能遇上懂牠的主人」、「也許牠的主人是個有相似玩具的小女孩...」、「謝謝警官買牠想要的玩具！」、「這是有史以來最可愛的事情，很高興Sisu和牠的獨角獸找到了一個家」、「這是我最喜歡的寵物故事之一」、「Sisu得到了獨角獸和牠的家人，多麼幸福的結局」。

同場加映：其他毛孩獨愛公仔的有趣故事！

日本有貓主表示，早前天氣寒冷時，家中一隻唐貓時常將公仔叼到窗邊曬太陽，自己就會坐在旁邊看守它們，行為就像媽媽照顧孩子般，充滿母愛，但原來母愛爆棚的貓媽背後藏著一段悲傷往事。

▾▾▾點擊圖片放大看，充滿母愛的Nada背後有什麼悲傷故事？▾▾▾

+ 86 + 86 + 86

金毛尋回犬一向是深受愛狗之人歡迎的狗種，牠們不但性格隨和，而且十分聰明。台灣一頭金毛犬除了上述優點外，更擁有招財的特殊能力。日前，飼主帶牠外出散步時，牠突然搶走鄰居小孩手上的公仔，令飼主大感愕然。但牠這個舉動竟然意外地為飼主帶來橫財，讓飼主驚喜不已。

▾▾▾點撃圖片看包包的招財力有多厲害！飼主透露培養招財犬的秘訣原來是...▾▾▾