唐貓｜90歲爺爺嫲嫲為喵奉上罐罐還不夠　這天竟然還向牠下跪？

常說，貓星人總是有種魔力，令人類會甘心情願臣服於牠們。

台灣有兩位快90歲的爺爺嫲嫲半年前收養了一隻流浪貓「小貓」，自此就陷入萬劫不復之地。每當小貓喵喵叫要討吃，嫲嫲就會碎碎唸「牠太會吃」，可是「口裏說不，身體卻很誠實」的她，都會即時奉上食物。這天孫女竟然看到兩位百歲貓奴，向小貓下跪，令她不禁指「這隻貓上輩子是不是拯救地球？」



兩位百歲貓奴，這天竟然向小貓下跪！（受訪者提供）

孫女Sherry Wu接受《香港01》訪問時表示，大約半年前這隻小貓突然跑到長輩的家中，當嫲嫲餵完牠吃飯後，牠就老是常出現：「因為這隻貓很乖很親人，嫲嫲走到那牠就跟到那，而且個性超像狗，全身摸透都不會生氣，又很撒嬌，深受嫲嫲喜愛，因此決定養下來。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

備愛寵愛的貓孫，天天享受著至高無上的供養，一喵喵叫就會有食物吃。這天Sherry如常回家探老人家，誰知她竟然看到兩位快90歲的爺爺嫲嫲，向小貓下跪，令她完全嚇呆……

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網民看到這張貓帝照片後，紛紛留言指，「重點是喵咪一臉理所當然是怎麼回事？」、「好難得看老人家這麼真心的愛護毛孩」、「不！牠不是拯救了地球，牠是拯救了銀河系……」、「看貓表情就是知道被伺候得很爽，爺爺嫲嫲都沒有貓吃得肉肉的」、「有沒有突然覺得自己像外人？」、「爺爺嫲嫲太可愛」。

▼▼同場加映：台灣有貓主表示，習慣吃銀絲卷時，會加煉奶及吞拿魚。早前他眼殘誤把家中唐貓「奶油」的400億乳酸菌貓肉泥當成煉奶食，入口時完全不覺有異樣，一小時後，他落得超悲壯的下場……▼▼



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▼▼同場加映：台灣有貓義工表示，早前剛暫托了一隻懷孕貓咪「小橘」，醫生指牠會在一星期內生產。有天半夜，小橘突然在她的床頭邊異常亂叫，而且肚子起伏不斷用力，義工驚覺小橘要生了，下意識摸黑伸手去接貓寶寶。誰料開燈之後，她發現小橘生下4個熱騰騰的「黃金寶寶」，即時崩潰！▼▼



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