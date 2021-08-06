瘦弱虎斑貓成功騙爸收養　入屋後好食好住　一年後驚變貓界哥斯拉

俗話說十隻貓咪九隻肥。

日本京都有一位飼主在社交平台曬出自家虎斑貓「Arai」飼養一年前後對比照，照片可見原本擁有小V臉的虎斑貓驚變包包臉，雙下巴溢出令脖子完全消失，一眾網民不禁懷疑小貓咪是不是被調包！



（小鮮肉Arai。Instagram@ arai4129）

日本京都一位飼主在一年前領養了虎斑貓「Arai」，當時只有一歲半的Arai身材苗條，有著尖尖的下巴，配上稚嫩的表情，看起來是貓界小鮮肉一枚。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

沒想到，一年後Arai竟暴風式成長，不僅腰圍大了一圈，就連整張貓臉都「走樣」，從由原先的小V臉變成包包臉，舉手投足都流露出一股中年大叔氣息，讓眾多網民忍不住懷疑貓咪是不是被調包！

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Arai小鮮肉變大叔的慘狀，笑翻不少網民紛紛留言，「牠的雙下巴！！」、「歲月是把殺豬刀」、「貓咪真的沒有被調包嗎？」、「看來主子平時吃得很好」、「這一年到底發生了什麼」、 「這確定是同一隻貓嗎？也差太多！」、「好想捏肉肉臉」。

▼▼同場加映：與喵星人互動，這張貓咪滿臉是白色不明液體的照片，在社交群組分享後，火速被瘋傳起來。雖然網民明知答案，但總喜歡向色色的方向發展，結果留言都帶味道，更有人指出：分享這個不會被禁嗎？



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▼▼同場加映：台灣有貓主早前表示，家中雄性唐貓「大頭」已經10個月大，但仍然未有蛋蛋，主人一直以為貓咪是發育不全，患有隱睪症，非常擔心，每天都問貓咪「蛋蛋什麼時候才會長出來」，但日前貓主才獲義工告知背後真相，令她非常崩潰？



點撃圖片放大看，唐貓大頭10個月大仍未有蛋蛋，媽媽得知真相後崩潰的過程！▾▾▾



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