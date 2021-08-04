羽毛球港隊謝影雪獎金捐流浪狗　大力推薦養唐狗　她極愛狗8件事

香港羽毛球混雙組合鄧俊文／謝影雪日前已經完成東京奧運2020所有賽事返抵香港。謝影雪昨日（8月3日）在社交平台Instagram上出了一個「你問我答」的Story（限時動態） ，跟網民分享日常生活，更揭露了不少「秘密」！

有網民問及獎金的用途，謝影雪就指出「打算將某部份嘅獎金以物資形式捐出，希望大家關注多啲香港嘅浪浪。」其實她本身非常愛狗，除了捐助流浪狗外，還推薦網民養唐狗，《香港01》將會帶大家揭開你不知道謝影雪的8件事。



香港羽毛球混雙組合鄧俊文和謝影雪完成東京奧運2020所有賽事後，已經返抵香港。昨日（8月3日），謝影雪在Instagram上發佈了一個「你問我答」的Story，解答網民的問題，爆出不少「秘密」！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

當網民問到，她在奧運獲得的獎金會如何使用時，她就說：「打算將某部份嘅獎金以物資形式捐出，希望大家關注多啲香港嘅浪浪。佢哋比我更加需要你哋嘅支持。」除此之外，她還大力推薦網民養唐狗！是位非常有愛心的運動員！

▾▾▾點撃圖片放大：看你不知道謝影雪的8件事▾▾▾

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其實謝影雪是一位愛狗之人，母親家中養了兩隻松鼠狗「Champagne」和「Whiskey」，跟男友養了一隻哥基「Wuwu」、一隻唐狗「啤啤」。

同場加映：張家朗（Edgar）昨日（7月26日）於東京奧運會男子花劍項目中歷史性奪得金牌，香港人紛紛為此感到自豪！但原來鏡頭前英俊非凡的少年劍神，真人亦是一位不折不扣的貓奴，張氏一家養有三隻美國短毛貓、一隻布偶貓，再加一隻另類寵物，簡直愛心爆棚！比賽時有牠們的加持，難怪他可以奪金而回！

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【點撃看全文：張家朗東京奧運奪金 功臣竟是貓 劍神家中還有「另類生物」寄居】

▼▼同場加映：台灣有貓主日前在社交平台表示，有天他替家中虎斑貓「飆哥」洗澡後，將牠先困籠中等乾身，誰料飆哥非常不滿，下秒竟然使出少林絕學「大力金剛腿」，一腳就把籠子踹開！飆哥的雄風令全家人嚇呆，網民更指牠可以參加東京奧運，腳力比跆拳道金牌還要強！▼▼



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點擊連結看全文：東京奧運｜貓貓想外出 神腿一伸踢爛貓籠 腳力比跆拳道金牌還強

▼▼同場加映：這隻和水有着不解緣的貓咪叫Marlin，牠與爸媽和家中毛孩兄弟們，一起在美國生活。Marlin平日最喜歡的活動，是與爸媽一起去看海、坐船、釣魚以及游水！每當看到碧綠的大海時，牠就會情不自禁一躍而起，投身到汪洋大海裏。如果，奧運會有貓咪游泳項目，相信Marlin一定可以取得佳績！▼▼



點擊圖片放大看，究竟貓咪Marlin為何不怕水呢？

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點擊連結看全文：東京奧運｜虎斑貓從小出海 與3狗長大 媽爆牠體內藏另類靈魂