唐狗｜小黑狗意外摔傷手骨　兄弟留紙條「捐出薪水」惹哭網民

正向教育可以從不同層面出發，養毛孩也能給予許多正能量。

這個令人感動的孩子們與小黑狗故事，由台灣網民Emma Lin在社交平台上分享出來。只見一隻受了傷的小黑狗，以及小紙條上寫滿稚氣與純真的文字。原來，兄弟兩人在照顧小黑狗Oreo期間發生了意外，兩兄弟內疚後悔，覺得自己沒照顧好，更寫下深情紙條。



生活在台灣台中的網民Emma Lin，近日分享了一張用稚氣筆觸寫下的字條，感動了許多人。原來，家中兩個孩子在照顧小黑狗Oreo時，發生了小意外，導致小狗摔傷。兄弟兩人覺得是自己照顧得不周，因此寫下紙條，並「捐出薪水」，願負起責任。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Emma在接受《香港01》訪問時表示，她本身是怕狗的，但丈夫和兒子們都很喜歡狗狗，因此才決定將領養小黑狗，送給兒子們當作畢業禮物：「丈夫說可以訓練責任感還有耐心跟愛心，於是我跟丈夫討論過，決定以領養代替購買，幫兄弟倆加入這位新成員。」

點擊圖片放大看，究竟紙條上寫了什麼，令大家都流淚呢？

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早前因為停課，兩兄弟主動要求到爸爸工廠幫忙。於是爸媽便決定按實際情況，按比例付予工資給他們，他們收到工資的時候，非常開心。這次Oreo發生小意外，兩兄弟竟主動將之前幫賺到的薪水，全部拿出來給狗狗治療，這行為令爸媽都很是感動。現在，兩兄弟的苦惱問題，是要決定是否替Oreo做結紮手術呢！

網民看到兩兄弟肯為狗狗，把自己辛苦賺來的錢全都拿出來治療狗狗，這是很值得讚賞的事情。「很棒的生命教育，全家人都很棒，祝Oreo早日康復」、「哥哥跟弟弟都很有責任感」、「阿姨看到哭，媽媽跟Oreo很棒，給小朋友一個很溫暖很棒的教育」、「狗狗帶給兒子們的生命教育（同情心，耐心，責任感，慈悲心，柔軟的性格⋯⋯⋯）是無價之寶」、「養了牠，讓毛小孩有個家，教育自己的孩子有責任感，真的是雙贏。」

▼▼同場加映：這個領養黑狗差點令家庭破裂的故事，由台灣網民李小踢所分享出來。李小姐表示，當初她想領養唐狗，但家中長輩一直反對，甚至揚言要斷絕關係。但她不顧反對，還是把唐狗黑豆帶了回家，結果6年過去，她在家的地位竟出現了戲劇性的變化。▼▼



▼▼點擊圖片放大看，究竟這隻黑狗黑豆，用了什麼方法令牠穩坐家中兩老心目中的首席。▼▼

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▼▼同場加映：本地有狗主在社交平台表示，日前回家發現家中唐狗「Mini」在沙發上亂尿尿，媽媽非常生氣，即時責備牠。之後爸爸在房間走出來，Mini突然「綠茶婊」上身，立即飛撲爸爸告狀，令媽媽直呼Mini是「正一小三」！▼▼



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