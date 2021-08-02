「如果早期發現，給予保健品或是及早就醫治療，也許牠可以陪伴我到20歲。」

台灣一隻唐狗「Phee Phee」兩個多月前因失智離世，姐姐一直內疚沒有及早發現牠患病，害牠默默承受痛楚半年。在Phee Phee離世後49天，姐姐想聆聽愛犬心底話，於是請傳心師幫忙，當對方轉述狗狗的痛心遺願，她瞬間泣不成聲。



Phee Phee三個月大時，被主人在街上撿回來。(受訪者提供)

狗主Teresa接受《香港01》訪問時表示，Phee Phee個性乖巧，從來不會隨意吠叫，一年吠叫的次數，一隻手都可以算得出來。即使牠一年前患上失智，Phee Phee都選擇默默承受，沒有絲毫向主人表達任何不適。「大部分有認知障礙的狗狗到末期晚上會嚎叫，會吵到鄰居讓主人的心理壓力會很大，但牠真的是天使狗狗，完全不叫。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

半年後，牠病情開始嚴重，會來回踱步、不停轉圈，甚至出現焦慮及失禁，Teresa才明瞭一切，惟因狗狗年事已高，主人不想牠冒麻醉風險進行檢查，只好吃藥控制。

無奈失智不可逆，貼心的Phee Phee不想給Teresa增添任何麻煩，兩個月前牠選擇在主人懷中離世，姐姐心如刀割。她一直對Phee Phee的離開深感內疚，在愛犬離世49天，她聽到傳心師轉述牠痛心遺願，不禁淚崩。

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當得知Phee Phee的遺言時，過去各種親暱、溫馨的畫面都湧現在Teresa的腦海，她頓時感到百感交集，隨後漸漸釋懷，「我很幸運能養到這麼乖巧懂事，又漂亮的毛孩，18年前路上撿回牠是此生最正確的決定。」

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你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主痛心表示，家中16歲魔天使「小可」器官衰竭，早前牠病情惡化，但媽媽有急事要回公司，叮囑小可要等她回來。同時她亦聯絡了傳心師，想跟愛犬好好道別。誰知小可竟然透過傳心師轉述遺言，媽媽聽到後，飛奔回家……▼▼



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▼▼同場加映：台灣有貓主表示，早前收養了一隻唐貓「發財」，牠患有貓愛滋及末期腎衰竭，主人打算接牠回家作安寧治療。但最近她生活出現變動，發財開始食慾不振，不停嘔吐，令主人萌生為發財安樂死的念頭，誰料傳心師說出發財最動人情話，扭轉貓貓命運。▼▼



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