唐狗｜姐姐遲下班沒帶愛犬散步　汪下秒展開大便復仇記令她崩潰

其實不只人會小器，狗狗都一樣會！

台灣有狗主在社交平台苦笑表示，日前她遲了下班，回家後剛巧開始下大雨，所以她就沒有帶唐狗「李可可」散步。誰知可可原來將一切都看在眼內，更偷偷地展開了大便復仇記，令姐姐無奈指「我今日的第一面黃金⋯⋯到手了。」



可可每天都會等姐姐下班，帶牠外出散步。（Facebook@李幸 LeeYuki りーゆき）

狗主Yuki接受《香港01》訪問時表示，可可平時乖巧又安靜，天生就有潔癖，如果牠能在街外上廁所，就不會在家大小二便，所以Yuki每天都會帶愛犬出門散步，而且可可上廁所時超精準，絕對不會令自己沾到尿尿或便便。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

日前Yuki工作到很晚才回家，之後又開始下大雨，故沒有同可可散步。一心想外出上廁所的可可白白等了姐姐一整天，深感不滿，精心策劃了一場大便復仇記！當Yuki摸黑準備去洗澡時，可可就在旁邊等著好戲上演……

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網民看到可可成功復仇後，紛紛笑指「選手們苦練多年才贏一面金牌，你就不勞而穫就拿奬」、「隔著螢幕都聞到了⋯⋯」、「恭喜恭喜你也得到金牌一面」、「軟軟的金牌」、「自己走路不看路，不過好羡慕會在家大便喔！」、「汪：天呀！我的創作！被踩扁了！」、「請珍惜，這輩子要拿金牌，也只有毛孩寶貝會配合贊助了」。

▼▼同場加映：台灣有隻柴犬「饅頭」從小就討厭洗澡，每當聽到「饅頭洗澡」一話時，牠都會秒速跑走。有一年冬天，饅頭已經3個月無沖涼，全身發出濃濃異味，姨姨受不了就拉牠去浴室大清洗。誰知報復心超強的饅頭，洗澡後竟然想到用自己的大便復仇，姨姨入到房後，見到眼前一幕後，隨即崩潰。▼▼



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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，最近在收容所領養了一隻4歲唐狗「Eamon」，回家後主人帶牠到醫院洗澡及剃毛。隔天主人幫狗狗拍照時，竟然發現牠下身驚現「巨鵰」！多名男網民見狀後，紛紛自愧不如，更指Eamon是「狗界加滕鷹」！▼▼



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