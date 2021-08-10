魔天使｜瘦弱狗狗發抖淋雨　義工救起見雙腳這特徵　揭繁殖場悲歌

請以領養代替購買，不要再助長繁殖場了。

台灣動保義工徐文良，早前接獲通報，指發現一隻弱小的狗狗，被人遺棄在路旁。救援當天下着綿密的雨，他到場發現一隻虛弱的魔天使顫抖地趴在水渠蓋上，全身濕透冷得發抖。這隻全身都是泥巴的小狗，樣子令人非常心疼。



這個救援故事，來自台灣動保義工徐文良所分享出來。他指早前有人致電告知，有隻弱小的狗狗趴在路邊。當他去到現場時，發現這是隻相當虛弱的魔天使。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

牠用瘦弱的四肢，勉強地支撐著身體。牠的手腳都是泥巴，毛髮又亂又長，但沒法正常走動，才任由雨水打在牠身上。當義工救起牠並安置到車上時，更發現牠身上有一個缺陷，令在場所有人懷疑這是隻被繁殖場丟棄出來的狗狗！

點擊圖片放大看，為何義工會認為這狗是被繁殖場丟棄的呢？

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起初，徐文良將這魔天使抱上車時，牠還一直在顫抖。直到替牠披上毛巾後，牠感到溫暖後才慢慢安靜下來。網民看到這一幕時，眼眶都濕了。實在沒法相信，有人會這麼狠心，把狗狗就這樣棄之不顧。

網民看到狗狗的慘況後都忍不住留言說：「這隻小狗的主人真的很過分，牠這麼瘦小的身體又下大雨，怎麼狠心把牠丟棄呢！真沒人性，要把這種畜牲抓出來，讓他不喝不吃在外面淋雨看看是什麼滋味。會有報應的，人在做天在看啦！真的很殘忍」、「誰那麼沒良心，那麼小隻的狗馬路上亂丟，很可憐」、「怎麼有那麼狠心的人，那麼小一隻把牠丢掉，良哥沒來救牠，牠不是等死。不要養牠，當初就不要買來養，良心在哪裏？」、「看了好心疼，要養就好好愛牠，不要生病或者老了就把牠遺棄！這樣太殘忍了！感謝徐大哥救援」、「祈求老天爺要睜開眼睛，找出這個沒心沒肺的人渣！一定要嚴懲丟棄小寶貝狗的無良王八烏龜子」。

現時這魔天使犬已帶回狗園接受照顧，正在安心休養。

▼▼同場加映：日前，台灣動保義工徐文良分享了一則救援個案，指市民在路上遇到兩隻地拖狗，牠們遠看根本看不出是隻狗，更懷疑牠們被繁殖場丟棄。▼▼



▾▾▾地拖狗做了什麼令徐文良感到心酸？點撃圖片放大：看救援過程▾▾▾



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點擊連結看全文：地拖狗毛髮打結沾大小便 兩狗怕彼此走失 義工見純真舉動超心疼

▼▼同場加映：美國有兩位好心人散步時發現一隻「鼻青臉腫 」的狗，起初他們以為牠只是單純的被蜜蜂叮咬，沒多想給牠準備一些食物，但他們隨後發現這隻狗狗在咀嚼碎食物時，竟險些喪命。他們才意識到牠受傷嚴重，便急忙將牠送往救援中心，得知牠的心酸經歷！▼▼



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