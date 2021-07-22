唐狗｜80歲癌末公公求義工照顧愛犬　最後視訊訴十年點滴她秒淚崩

「十年生死兩茫茫，不思量，自難忘。」有時人與狗狗的感情，足以超越人與人之間的關係。

台灣一隻唐狗「妞妞」兩個月前被人綁在骨灰龕旁的涼亭上，並遭過百隻流浪狗圍攻，幸好得義工及時救起。其後義工發現妞妞的主人原來是一位80歲並患有末期癌症的公公，他自知無力照顧妞妞，早前曾託朋友幫妞妞尋新家，最後卻差點誤送牠入鬼門關。義工透過視訊與公公對話，聽到他訴說和妞妞的十年點滴後，不禁淚崩。



妞妞早前被過百隻浪浪圍攻，差點死去。（受訪者提供）

義工Zhiyu Hsieh接受《香港01》訪問時表示，妞妞性格乖巧親人，當初在涼亭發現牠被過百隻浪浪圍攻時，完全無法想像，為何牠會被人狠心遺棄在那個杳無人煙的地方。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

及後高雄動保處成功靠晶片聯絡上主人時，她才得悉背後的心酸故事：「80歲的公公是癌末病患，已入住安寧病房，大兒子是植物人，殯葬業者將妞妞托給其他人暫時照顧，不料卻失去蹤影，再次出現便是這般驚險情況。」

Zhiyu Hsieh指，公公將妞妞照顧得相當好，是一位室內的小公主。義工透過視訊與公公通話，當聽到他在電話裏，訴說著過去十年與愛犬相伴的生活時，眼淚亦不由自主地流下來……

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公公離世後，妞妞亦彷彿知道，最愛牠的主人經已不在，情緒非常低落，更一度絕食4天，要Zhiyu Hsieh不斷安慰，告訴牠「公公也捨不得你孤苦無依，叫你要吃飯」，妞妞才願意進食。現時Zhiyu Hsieh只希望，能夠完成公公最後的遺願，幫妞妞找到一個好歸宿，安逸的度過餘生。

▼▼同場加映：台灣日前有狗主指，家中18歲的拉布拉多「多多」一向與父親感情深厚，每天都陪他散步。三年半前父親離世後，多多情緒低落，食慾不振，不捨地守在公公的靈堂一星期，含淚告別。這幾年來的每一天，牠都會在家中做出孝順舉動，希望能再遇見公公。▼▼



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▼▼同場加映：柴犬錢錢因曾經兩度遭人遺棄，令牠產生了很強的警覺性。稍有風吹草動，牠就會馬上醒過來，爸爸為了改善這個問題，想到一個暖心的方法，令牠從此能秒速進夢鄉。現在即使在錢錢身邊經過，牠仍然會呼呼大睡！▼▼



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