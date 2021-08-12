柴犬吃飽就睡染「變腫病毒」　3個月極速發福　媽：換了一條狗？

俗話說一白遮百醜，一胖毀所有。

台灣一網民最近在社交平台曬出愛犬「饅頭」因疫情關係，已經三個月沒有外出散步運動，因此導致身材橫向發展，宛如確診「變腫病毒」，誇張的反差讓媽媽難以置信，一度懷疑狗狗是被調包！



（帥氣柴。Facebook@梁兔兔）

居住台灣台南市的飼主 「梁兔兔」在接受《香港01》訪問時表示，柴犬「饅頭」原本有著可迷倒萬千少女的帥氣英姿和完美身材，但因最近因疫情的關係，媽媽只好減少帶牠外出運動的次數， 「被迫 」在家耍廢的柴柴，每天吃飽睡、睡飽吃，昔日好身材大走樣。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天，媽媽進門發現「饅頭」像肥豬一樣側躺在小椅子睡覺，下巴溢出三層肥肉外，身體也變得圓滾滾，外型還激似「柯基」，如此誇張的反差讓媽媽不敢置信：「我是不是換了一條狗？」

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媽媽將照片分享到社交平台後讓不少網友笑噴，紛紛留言「從柴犬變成柯基的概念」、「易胖體質嗎好可愛」、「確定是同一隻嗎」、「感染變腫病毒了」、「我以為看到柯基，結果是柴柴」、「好想捏捏牠的肥臉」。

▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，家中的柴犬「億億」最愛咬穿他的衣物，爸爸累計已經有超過十條內褲被咬爛。這天主人發現億億又重複犯錯，所以要牠掛著內褲反省。誰知億億低頭道歉5分鐘後，竟然隨即露出狗性，令爸爸非常無奈！▼▼



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▼▼同場加映：台灣有隻柴犬「饅頭」從小就討厭洗澡，每當聽到「饅頭洗澡」一話時，牠都會秒速跑走。有一年冬天，饅頭已經3個月無沖涼，全身發出濃濃異味，姨姨受不了就拉牠去浴室大清洗。誰知報復心超強的饅頭，洗澡後竟然想到用自己的大便復仇，姨姨入到房後，見到眼前一幕後，隨即崩潰。▼▼



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