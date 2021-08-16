見黑唐狗臉腫腫以為被蜜蜂叮　下秒咧嘴吐舌才知是「另類歡迎法」

當你看到一隻臉腫腫的狗狗靠近時，會否擔心牠是被蜜蜂叮到呢？

網民Alonzo Mosely近日分享了一張臉腫黑狗的相片，引起不少人擔心，以為牠是被蜜蜂螫傷了。不過，他隨即便分享了有趣答案，原來這只是黑狗的另類歡迎方式，實際上牠很健康，沒有受傷呢！



第一眼看到黑黑這個臉腫腫樣子，實在令人有點擔心，牠是否被蜜蜂叮成這個樣子呢？（受訪者提供）

這張有趣的黑狗相片，由台灣網民Alonzo Mosely所分享出來。他指自己經常會到台灣中部的山區，沿線去餵食給流浪狗。這習慣已有10多年了，因此山上的浪浪都認識他。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不過，這隻黑狗不是浪浪，而是由果農所飼養。平日他都會叫這黑狗做黑黑，每次遇上時都會給牠帶些好吃的東西。由於是從小便餵到牠大，因此彼此感情很好。這天，Alonzo去山區餵浪浪，順路去探望黑黑。他遠遠看到黑黑時，便發現牠的臉和嘴變得圓圓腫腫。難道牠在追趕蜜蜂時，不小心被叮到了？下秒牠熱情上前，他才驚覺這是黑黑的「另類歡迎方式」。

點擊圖片放大看，究竟黑黑用什麼方式，來迎接這個「老朋友」呢？

+ 17

原來這次黑黑想用這有趣的方式來迎接他，令他很是感動，他亦決定把黑黑可愛的樣子轉貼都社交平台上。網民們看到黑黑這麼特別的歡迎方式，網民們認為有趣極了，沒想到狗狗會那麼淘氣。Alonzo分享相片，除了想將快樂分享外，還想讓大家多關注浪浪。「這些狗狗主要都是被棄養，因為山區住戶不多（多半是農戶），流浪狗生存很困難。」

▼▼同場加映：生活在香港的唐狗金豬，當初進入家門時，爸爸反應很是冷淡，只是看了一眼就走開繼續忙自己的事。沒想到，當姐姐們都在忙着收拾地方讓狗狗安頓下來時，爸爸卻趁大家不為意時，做了一個放下身段的行為，令全家人都感受到金豬的魅力沒法擋。▼▼



點擊圖片放大看，究竟金豬進家後，爸爸怎樣偷偷和金豬互動起來？

+ 47

點擊連結看全文：唐狗「金豬」剛進家時被爸冷淡對待 兩小時內全屋人地位大倒轉

▼▼同場加映：台灣有隻柴犬「饅頭」從小就討厭洗澡，每當聽到「饅頭洗澡」一話時，牠都會秒速跑走。有一年冬天，饅頭已經3個月無沖涼，全身發出濃濃異味，姨姨受不了就拉牠去浴室大清洗。誰知報復心超強的饅頭，洗澡後竟然想到用自己的大便復仇，姨姨入到房後，見到眼前一幕後，隨即崩潰。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，究竟饅頭如何利用大便，進行復仇計劃？▾▾▾



+ 67

點擊連結看全文：柴犬3個月沒洗澡被捉入浴 牠展開「大便復仇」 姨姨回房崩潰