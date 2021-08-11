孝順唐狗每天陪喪偶爺爺吃飯　一年後牠驚變狗界小林尊嚇呆網民

有時真的不可以看輕寵物的爆發力。

台灣有狗主在社交平台表示，他嫲嫲去年突然離世，因深怕爺爺會變得孤獨，故領養唐狗「Mliy」陪伴爺爺。結果一年過去，原本6公斤的Mliy竟然暴風式成長，身形三級跳，變成狗界小林尊！



Mliy性格乖巧，但膽小害羞。（受訪者提供）

狗主Nerve Chick接受《香港01》訪問時表示，當初是在網上看到Mliy的領養照片，被牠的雙眼深深吸引。他一直很想養寵物，但怕家中長輩不同意，之前嫲嫲突然去世，因一家人經常忙於工作，無暇陪伴寂寞的爺爺，所以就決定領養Mliy陪他。那時三個月大的Mliy身形超細小，只有6公斤重，很是可愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Mliy到家後，深受爺爺喜愛，「每天都是排骨、梅花肉、牛、羊肉等在伺候牠，爺爺吃什麼，Mliy就跟著吃什麼。」好食好住的Mliy亦沒有令大家失望，成功將爺爺對嫲嫲的思念轉移到牠身上。而且一年後的牠，體重更暴增至30公斤，變了一隻不折不扣的狗界小林尊！

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網民看到狗界小林尊的Mliy後，紛紛笑指：「這一年發生了什麼事？為何可以胖成這樣……」、「雙下巴都出來了」、「這不是同一隻狗……」、「等等確定沒有被調包嗎？」、「伙食沒在客氣的」、「毛小孩都會被爺爺嫲嫲養成『易胖體質』」、「那寬闊的胸膛哈哈哈」、「請問牠是有參加奧運嗎？」

▼▼同場加映：台灣有狗主7年前在收容所領養一隻唐狗「布丁」，那時牠全身屎尿，患有嚴重皮膚病。剛巧收容所正舉辦領養送成犬頸圈活動，媽媽詢問義工詳情，卻被對方冷嘲布丁養不大。媽媽聽到後很心酸，但卻沒有反駁。之後她一直默默悉心照顧布丁，7年後牠已經成為一隻超帥氣狗狗，令人全跌眼鏡！▼▼



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▼▼同場加映：台灣有隻可憐的狗狗被無良的繁殖場當作賺錢的工具，並慘遭虐待，牠不單被割掉聲帶，而且皮膚、健康都非常差。但牠仍有一顆親近人類的心，令牠火速被好心人收養。經過半年貼心照顧後，竟然蛻變成可愛的貴婦狗！▼▼



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