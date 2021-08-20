紐芬蘭犬｜以為養8隻小狗結果統統是巨獸　趴媽背上把她壓到半死

養狗真的不是一件容易的事，尤其是如果你養的狗，每隻都重達140磅。

在英國，有一對夫婦家中養了8隻紐芬蘭犬，他們每天都要花上大量時間，去照顧狗狗們的起居飲食。8隻巨狗體形雖然龐大，但牠們卻是充滿童心，百厭行為真的令爸媽哭笑不得。



要養這麼多紐芬蘭犬，真的要付出許多時間精與金錢。（Newfangled Newfoundlands）

Mark Bone與Emma是一對英國夫婦，他們生活在英國諾森伯蘭（Northumberland）的赫克瑟姆（Hexham）。現在Emma家是一家17口，包括8隻紐芬蘭犬、2隻鬆獅犬、2隻貓，以及3個孩子。

Emma表示，自從養了紐芬蘭犬後，夫婦兩人幾乎是把全部時間都放到牠們身上，就連放假的機會也沒有。但他們依然覺得是值得，因為紐芬蘭犬實在太迷人了。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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當被問到會否再多養幾隻紐芬蘭犬，Emma表示其實是很想的，但限於居住地方不夠，暫時不會再養更多毛孩了。她認為要做個負責任的主人，除了要照顧毛孩起居外，也要提供舒適的生活環境給牠們。

對於所有有衝動想飼養紐芬蘭犬的人，Emma給予這個勸告：「雖然紐芬蘭犬真的很可愛，但我不會說牠適合所有人。養了牠後，相信你便不能回頭再養其他狗狗了。不過，在帶紐芬蘭犬回家前，許多人都沒認真了解過如何照顧牠。當你想買一輛汽車時，會上網找大量資料並加以分析。但在網絡上買一隻狗狗回來，你只是按一個掣便付錢，根本不知應如何飼養。這根本是不負責任的行為！」

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