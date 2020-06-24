過百磅紐芬蘭犬每晚窗台無聲守候　媽媽細心觀察發現牠的「秘密」

小動物之間的友誼，作為人類有時候真的難以理解。這隻身體巨型的紐芬蘭犬Foxtrot，近日交了一個令人感到意外的朋友。牠的好友每晚都會自行走到窗台前，與Foxtrot無聲的對望。媽媽看在眼裏，一切都很寧靜，但卻感受到純真友誼的存在。

向來有「巨人紳士」稱號的紐芬蘭犬，牠們體型大，但卻很溫馴。（Rachel Koscelek）

一直以來，大家都稱紐芬蘭犬是巨人紳士，雖然體型很大，但卻充滿愛心，對人和小動物都很有耐性。Foxtrot就是一隻3歲大的紐芬蘭犬，牠有一顆赤子溫馴的心。媽媽更發現最近Foxtrot好像交到朋友了，因為每晚牠都會靜靜地守候在窗台前。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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天氣炎熱時，Foxtrot總喜歡在車庫地板乘涼，又或是躲到後花園的樹蔭下休息。牠在一般情況下都是很安靜，不會亂吠亂跑，是個乖巧的大寶寶。

無聲勝有聲

媽媽Rachel Koscelek表示，在一個蟬鳴聲響亮的晚上，本來Foxtrot就坐在身旁，但突然一隻蟾蜍跳了進屋，然後Foxtrot便朝着牠追趕了出去。「我們都很放心，知道Foxtrot不會傷害任何小動物，在蟾蜍停下來後，牠只是靜靜地站着看牠，沒發出任何聲音。」

第二天晚上，Foxtrot好像滿心期待在等小蟾蜍的到來。這次Foxtrot顯得更自然，牠甚至乎趴下來看着小蟾蜍，牠倆像是進行着無聲的交流。

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最純真友誼

「我們將這不請自來的小蟾蜍取名為Frogo，希望Foxtrot能與牠成為好朋友。但沒想到，第三天晚上，Frogo缺席了，只餘下Foxtrot呆呆地看着窗台。接下來幾個晚上，Foxtrot都只是等待，但小蟾蜍Frogo一直沒有出現。」

滿以為這段友誼就此無疾而終，沒想到一個下雨天的晚上，小蟾蜍Frogo又出現在窗台前，Foxtrot依舊趴在旁邊，大家安靜地看着窗外的大雨，這種無聲勝有聲的交流，在別人眼裏是不會明白 。

Koscelek說：「通常，小蟾蜍Frogo出來的時間，會在晚上10:30至11點。Foxtrot似乎只是想與好朋友坐在一起，享受晚上清涼的空氣。」

【Hannah Heil夫婦也面對同樣問題。他們已十多年沒一起整天困在家裏，而且要共同使用辦公桌，這令他們很不習慣。為了令生活更充實有趣，他們想到要每天為狗狗帶來新造型，為沉悶的居家工作帶來新氣！】