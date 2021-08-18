唐貓｜小貓吃奶時遭「超齡巨嬰」阻礙　露超哀怨眼神：快趕走牠

有誰人會想到，阻着小奶貓喝奶的，竟然是牠！

最近，日本有網民分享了一段影片，當中看到一隻小奶貓超級無奈地看着正在拍片的貓奴，樣子像是在申訴着，「我還未吃飽呀！」原來，牠本來是正在喝媽媽的奶，沒想到突然闖來一個龐大的身軀，擋到牠面對。由於搶不到位置，牠只好用委屈的樣子表達自己的無奈。



這個混亂的畫面，原來是母貓在餵奶中。（twitter@kl_qnt）

這個令人哭笑不得的故事，由日本網民@kl_qnt在Twitter分享出來。他本來是養了兩隻貓咪，但7月中時，貓媽媽誕下了7隻小奶貓，從此家裏9隻貓咪，好不熱鬧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

這天貓奴看着小貓們喝奶時，卻發現有一隻小奶貓像是被孤立起來。再細看之下，才知道原來另有內情。原來有個超齡巨嬰罷佔了牠喝奶位置，令牠很是無奈。

點擊圖片放大看，小奶貓為何搶不到位置？這超齡巨嬰究竟是誰！

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影片後半段，貓奴有嘗試搖晃這「超齡巨嬰」的身體，希望牠走開別擋着小貓喝奶，可是牠始終趴在原地不肯移開，令貓奴哭笑不得。當網民看到這一幕時，都被逗得笑了出來。「有這麼愛媽媽嗎？」、「你是在跟人家湊什麼熱鬧？」、「可憐的小貓，很無辜」、「小孩在旁邊餓是怎樣啦」、「這個爸爸也太過份了，搶孩子的位置！」、「跟鏟屎官告狀的眼神，我同情了」。

▼▼同場加映：「六年前我救了你，六年後你救了我。」貓咪樂樂的媽媽，早前在網上討論區「Dcard」裏分享了一篇文章。她指自己在6年前，救起了一隻被人遺棄的貓咪，雖然知道要花大筆金錢去醫治，但她還是甘願去救活牠，結果她負債累累，要邊上學邊替人補習來還錢。不過，樂媽的心血沒有白費，經悉心照後，樂樂康復了，更在6年後報恩，成為了她的救命符。▼▼



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▼▼同場加映：台灣有網民醒來發現枕頭上有一撮陌生的短髮，正當她感到奇怪之際，又在床上找到另一撮頭髮。她準備起床時，察覺一大撮頭髮緩緩飄落到她的肩膀上，原來那些「陌生的短髮」是出自她的頭上！嚇得她馬上伸出手摸頭崩潰怒吼！▼▼



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