懂人話唐貓聽到覆診秒進籠　爆笑內情公開：只有獸醫能解決

一隻貓咪的聰明程度，隨時是可以超出你的想像。

這隻虎斑貓叫乖乖，與媽媽Ann Lee生活在台灣。早前乖乖做了結紮手術，一直待在家裏。這天媽媽表示如果沒下雨便去找獸醫，沒料到乖乖聽到這話時，秒鑽到外出用的籠子裏，難度牠戀上了獸醫哥哥？



乖乖是隻約8個月大的虎斑貓，早前媽媽Ann Lee帶了牠去做結紮手術，整個過程相當順利，回到家後牠也很安靜。手術後連續幾天都下着大雨，因此略為耽誤了拆線時間。媽媽向乖乖表示，如果明天沒下大雨，便要去獸醫診所覆診。

令人意外的，是乖乖竟然在晚上，就自動跑進外出籠裏等待，媽媽一早起床看到這幕，真的感到很驚喜，「貌似越來越聽得懂奴才的語言」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，為何虎斑貓乖乖會這麼雀躍要去見獸醫呢？媽媽有這樣的猜想。

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乖乖這個自動進外出籠的故事，吸引到不少網民注意。大家還以為乖乖喜歡外出，又或是以為乖乖在做結紮手術期間，戀上了獸醫哥哥。胡亂的猜測，令乖乖待在籠子裏的事被廣傳。不過，事實上乖乖只是想向獸醫求助，大家想多了！

▼▼同場加映：台灣有網民一直都好喜歡虎斑貓，可惜沒機會養到。她的真誠和滿滿的愛意，也許打動上天，在她跟朋友說完不久後，她便在街市撿到一隻流浪虎斑貓，貓咪知道她對虎斑情有獨鍾，於是三星期後報恩為她送上4大驚喜，令主人不禁懷疑自己在做夢！▼▼



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▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，去年11月初，家中騎樓突然出現一隻自來唐貓，她擔心貓貓三餐不繼，所以開始餵食。誰知後來牠神秘地消失了一星期，當貓貓再上門時，竟然為貓奴送上5大驚喜報恩，令她完全意想不到！▼▼



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