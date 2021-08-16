流浪貓連續闖家兩星期吃霸王餐　大胃王食量令媽舉白旗：牠吃上癮

對於流浪貓來說，糧食都是要自己爭取的。

台灣有貓義工日前在社交平台表示，近日經常有一隻流浪貓「阿比」入屋偷吃家貓糧，她原本以為這隻瘦弱的浪浪，只是入屋吃一餐就走，誰知吃上癮的阿比之後繼續裝熟，接連兩星期都上門討吃，而牠的大胃王食量更令義工完全崩潰！



流浪貓阿比入屋偷吃家貓糧，足足有兩星期！（受訪者提供）

義工接受《香港01》訪問時愛寵奴表示，自己擔任義工10年，現時家中養有3隻貓，以及暫託了多達20幾隻貓貓，同時她亦有餵養浪浪，所以除了自購貓糧，也有申請貓咪協會的助糧，減輕經濟負擔。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

本月初，一隻無剪耳的虎斑貓「阿比」偷偷從後門潛入她家，牠大啖大啖吃起家貓的乾糧，「我心想若是浪浪經由廚房後門，聞到香味進入覓食，我倒是無所謂，就讓牠飽餐一頓，再自行離去即可。殊不知，這孩子像是吃上癮似的。」

阿比竟然連續兩星期，每晚十點都準時出現偷吃貓糧，而且牠的大胃王食量令到3位主子非常不滿，每次大家見面都會互相咆哮及炸毛，令她舉白旗投降！

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「說實在的，浪貓若能有家何嘗願意流浪覓食，真心希望動物保護這方面能全民響應，那怕是只提供一頓飯也好。」她亦指出，為免流浪貓繼續繁殖，市民都需要有幫浪浪進行「捕捉、絕育、注射疫苗、放回原地」的概念。

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▼▼台灣有貓主在大年初一領養了一隻爛眼小貓，經過貓主3個月小心呵護、照顧，貓咪的眼睛已經回復正常，當牠張開眼睛一剎那，一雙異色的瞳孔更令無數網民震驚！▼▼



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▼▼台灣有貓主表示，早前一直餵養的流浪貓「斑斑」，突然消失三天。當再見到牠時，斑斑竟然躲在店外廢棄的紙箱裏，眼睛被狗咬到爆開，口鼻都撕裂。斑斑送到醫院搶救時，獸醫發現原來牠懷孕，要緊急剖腹，究竟最後斑斑能否母子平安呢？▼▼



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