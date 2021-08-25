媽媽反對養貓揚言：「帶回來就打死你」　一天後女兒見驚人一幕

喵星人的魅力，根本沒人可以抗拒！

台灣網民Tasha Lin早前在社交平台上，分享了她把貓咪帶回家的經歷。她指當初想養貓咪，卻一直被媽媽阻止，甚至放下狠話，指「養貓就打死你」。不過，最終結果是貓咪進家後，便即時融化了媽媽的心。現在，媽媽早已視貓咪們是自己的孫子，甚至邊摸貓邊和牠們說話，令Tasha感到怪異極了！



再一次證明，當初極力反對養貓的人，往往最終成為最疼愛貓咪的一個。這則有趣的養貓故事，來自台灣網民Tasha Lin所分享。去年她多次表示都想養貓咪，可是媽媽一直反對，甚至揚言指：「妳敢我就打死妳！」但最終她還是帶了貓咪回家。

Tasha在接受《香港01》訪問時表示，由於媽媽基本上是個怕麻煩的人，不喜歡家裏被貓咪弄髒弄亂，又覺得養貓後家裏會變得四處都是貓毛，這會令她感到很煩躁，因此多次反對她帶貓回家。但最終，Tasha還是冒着會被罵，把貓咪帶了回家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，當初多次反對的婆婆看到貓咪後，有什麼變化呢？

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網民看到貓咪合力征服了她媽媽後，都替Tasha感到擔心。「妳已經是小三了」、「子孫需要滿堂」、「打死你，但貓留下」、「邪教，傳說中的喵喵教」，而Tasha也幽默地回應：「你們都誤會了，我不是小三，很明顯我是小四！」、「我現在已經沒地方睡了，子孫滿堂的話，我可能要睡路邊了！」、「我已經打包好行李，準備落跑了」、「噓！教主正在傳教中」！

▼ ▼ 同場加映：或許當初不太想養貓，但把貓帶回家後會令你有改變。在日本，有位大叔在上班途中遇上一隻流浪小黑貓。當時小黑貓正遭到烏鴉群攻擊，很是危險。雖然大叔的家人曾表示不會再養毛孩，但他實在不忍心小貓遭毒手，最終還是帶了牠回家。沒想到小黑貓靠牠的萌樣，改寫了牠的命運。▼ ▼



▼▼點擊圖片放大看，究竟遇襲的小黑貓，最終命運如何？▼▼

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點擊連結看全文：日本大叔見黑貓被烏鴉襲擊 不顧家人反對撿回家 幾天內全家淪陷

▼ ▼ 同場加映：最近有網民分享爸爸與貓咪的故事，指當初爸爸曾阻止養貓，但現在卻變成貓奴，每次傳短訊來都問候貓咪情況，不禁令人懷疑，誰才是親生的？▼ ▼



【點擊圖片放大看，究竟當初為何爸爸會反對養貓，貓咪又做了什麼令爸爸作出如此大的改變】



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