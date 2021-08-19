黑貓懂得分裂這個傳說，相信大家一定有聽過。兩個月前，台灣網民林小姐家門出現了一隻瘦小的黑貓，她不忍心貓咪捱餓，於是放了些乾糧到屋外，好讓小黑貓能夠充飢。沒想到小黑貓來的頻率越來越高，由最初晚上8、9點現身吃飯，到一整天都能看到牠，整天都在吃吃吃，好像怎麼吃都吃不飽，彷彿遇上詐騙集團！她跟附近的清潔大姐聊天，才知道牠有一個驚天大祕密！



台灣網民林小姐家外經常有一隻小黑貓來討食。（受訪者提供）

台灣網民林小姐在兩個月前，發現門外時常有一隻瘦小的黑貓徘徊，她不忍心小貓捱餓，於是主動放些乾糧到屋外，她接受《香港01》訪問時提到，「牠每天晚上來報到，風雨無阻。牠本來一天只來吃一餐，吃完就跑，現在照三餐來，隨時隨地下樓都可以看見牠。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「有時剛吃飽離開後，又跑來吃，好像永遠吃不飽，而且狼吞虎嚥的，怪可憐。心想牠應該是餓壞了，飼料不夠吃，所以我就猛放。」她一方面心疼小黑貓整天捱餓，一方面又覺得小黑貓食量超大，直至早幾天她跟附近的清潔姐姐談到家門外的小黑貓，才知道她遇上了一個詐騙集團！

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她把黑貓分裂的故事分享到facebook「愛貓聯盟」，結果吸引了多達3千人讚好，部分網民留言指：「影分身」、「永遠都吃不飽的錯覺」、「反正妳分不出來誰是誰」、「黑貓真的都長得一樣啊」、「給詐騙集團看上的笨笨鏟屎」、「本來以為是大胃王，後來才發現是普通人，哈哈哈」

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▼▼台灣貓主日前表示，兩年前遇到一隻癱瘓流浪貓「阿吉」，當時醫生推斷牠是被前主人打傷後丟出來，建議安樂死。方小姐堅拒，並用盡方法醫治牠。兩年過去，阿吉依然健在，最近還懂得報答姐姐當初的不殺之恩，令她感動不已。▼▼



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