英國短毛貓推倒電視毫無悔意　被爸責備即找「最強支援」保護

作為高貴的喵星人，牠們做了什麼壞事也不會有人責怪？難道「可愛即是正義」？

喵星人推倒電視機，其實真的不是什麼新鮮。不過，這隻奶油英短Whiskey做壞事後，還裝沒事，全沒悔意！當爸爸想責備牠時，牠更找來最強幫手，令爸爸很是無奈。但當看到Whiskey可愛的樣子時，怒意已全消，只能嘆一句：「誰叫牠這麼可愛！」



可憐的電視機，被喵星人徹底破壞了。（受訪者提供）

看到這張相片時，大家都應已猜到，這是貓咪做的「好事」吧！這隻生活在台灣高雄的奶油英短叫Whiskey，現在才10個多月大，是活潑好動的小男生。

這天，Whiskey趁着媽媽整理房間的電視櫃時，偷偷便跳了進去，並把電視機推倒在地上，發出超大聲巨響，Whiskey也嚇到大叫一聲，不顧而去逃走了。當爸爸看到電視機螢幕已裂開報銷，本來還想責罵牠幾句。但Whiskey卻一副事不關己的樣子，還去向救兵撒嬌討摸，令爸爸哭笑不得。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟Whiskey做壞事後，找來誰來保護牠呢？

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爸爸將Whiskey推倒電視機的惡行，分享到社交平台，並笑着表示：「聽說犯人都會在犯案之後回到現場，請各位前輩提供料理菜單！」結果引來網民熱烈回應：「我也換了3台電視。換微波爐整台摔地上……花瓶全破……你有沒有比較開心點了？」、「喵：電視機先動手的喔！我可是自衛而已」、「電視的銷量就靠各位貓咪了」、「缺乏監視器畫面佐證，無法證明犯嫌，建議安裝監視器，通常犯人會再次犯案」。

▼▼同場加映：早前，台灣一網民在社交平台開Post分享愛貓長大前後對比照，可見圖中小奶貓「大少爺」短短兩年時間內長成貓界哥斯拉，並且還在持續長大趨勢。體積碩大的牠也常常被朋友誤會是狗狗，她只能無奈表示牠不是胖，只是骨架大！▼▼



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▼▼同場加映：台灣一名網民近日在facebook群組中分享了一張照片，內容是貓咪「該逼」和爸爸的合照對比圖，可見照片中的一人一貓都出現了典型的幸福肥情況，媽失笑說究竟這五年他們經歷了什麼。▼▼



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