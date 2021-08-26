邊境牧羊犬｜狗狗遭人「恐怖虐待」被割鼻斷肢　安樂死前命運逆轉

牠的外表或許不算得上是美麗，但這無阻牠得到幸福。

這個暖心的救援故事，來自英國一個好心家庭。Kate Comfort在2017年時，在動物救援組織的網站上，注意到一隻沒有鼻子、前肢斷掉，以及尾巴失去了一截的小狗。當時她對這可憐的狗狗一見鍾情，並決意要給牠一個永遠的家。



這隻可憐的小狗叫Bonnie，牠是一隻混種的邊境牧羊犬。2017年時，牠被人在羅馬尼亞一條火車路軌上救起，當時牠已是沒有鼻子、前肢斷掉以及尾巴失去了一截。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雖然牠被交到動保組織手裏，並送到了英國，但義工都認為，樣子不討喜的狗狗，恐怕會在收容所裏度過餘生，甚至難逃安樂死的命運。不過，這小狗命不該絕，英國女子Kate Comfort在救援組織網站看到這小狗，並對牠一見鍾情。縱然知道要花更多時間和心血去照顧，但她還是不願放棄！

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原來，這個「沒有鼻子的Bonnie」的故事，在網上有許多人知道。牠的IG已有超過2萬人在追蹤，大家都想知牠的最新近況。Kate指現在帶牠去散步，有時候不懂事的小孩會指着Bonnie，並大聲取笑牠樣子長得怪。但Kate知道，她給了Bonnie一個幸福的家，這想法絕對沒有做錯。

▼▼同場加映：在加拿大有一對一起生活8年的貓狗，在今年年初時，被原主人棄養。動保組織Saving Grace Animal Society接到通知後，便將牠們接手照顧。當看到這對貓狗後，義工們便知道牠們是不可分割的一對。牠們都是8歲，但狗狗Spike天生失明，而身旁的貓咪Max，原來就是牠生活日常的好拍檔。▼▼



點擊圖片放大看，狗狗Spike與貓咪Max之間的羈絆有多深，以及牠們最終命運如何？



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▼▼同場加映：狗狗從來不與人計較，牠是人類最忠誠的朋友。在羅馬尼亞，有單車手夜間獨自騎車到山區練習，沒想到卻發生意外，摔倒在地上不能走動，在四野無人之際，卻遇到一隻狗狗。而這時狗狗更做了一個窩心舉動，保住了單車手一命，令他極之感動。▼▼



【點擊圖片看看這隻陌生的流浪狗，牠究竟做了什麼令單車手感動萬分】



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