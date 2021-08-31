不應因身體上的不同，而帶有歧視與偏見。

這隻可愛的美國老虎狗，因天生有5隻腳而被人遺棄。幸好收容中心收留了牠，並有好心義工無微不至地照顧着。最近，義工分享了多段小狗的成長紀錄，旋即成為網上熱話，雖然牠有5條腿，但完全無阻牠的可愛！



Chanel是隻可愛迷人的美國老虎狗！（tiktok@NorCal_BullyBreed_Rescue）

美國加利福尼亞州薩克拉門托（Sacramento）的一所收容所Norcal Bully Breed Rescue，義工最近分享了多段可愛小狗成長影片，並吸引過百萬人瀏覽讚好。原來，這小老虎狗除了可愛外，牠身上還有一個與其他狗狗不同的地方，就是在尾部附近，長出了第5條腿。

這隻小老虎狗叫Chanel，是隻只有幾星期大的小女生。義工表示，牠是由附近的獸醫交到收容所的，因此不知道牠的父母是誰。當義工看到小狗時，還以為牠有兩條尾巴，但經仔細檢查後，這真的是一隻腳！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，老虎狗Chanel曾被誤以為有兩條尾巴，但原來這是貨真價實的第5條腿。

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Chanel的5條腿故事，分享不足一星期，已有1300多萬瀏覽人次，超過250萬人讚好，大家都很關注Chanel的成長情況。尤其是得知最近Chanel發高燒，大家紛紛留言集氣，希望Chanel早日康復，能精精神神再次和大家見面。

▼▼同場加映：這隻小唐狗在一夜間成長的故事，由台灣網民Emma Lin所分享出來。她在社交平台上分享了家中小唐狗Oreo的照片，表示狗狗在睡醒後，耳朵的形狀竟然改變了！並問一眾網民是否正常。▼▼



點擊圖片放大看，唐狗Oreo的耳朵到底出了什麼問題？

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▼▼同場加映：台灣有狗主在社交平台表示，4年前開始擔任狗義工，拯救無數流浪動物，但原來他一直為浪浪付出心血及時間，卻漸漸忽略了家中愛犬「哥哥」，直至見到牠蒼老一幕，才慨嘆已經愛得太遲。▼▼



▾▾▾點擊圖片放大看，馬晨祥看到哥哥如何蒼老，才深感後悔？▾▾▾



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