孝順唐貓｜媽每天起床腳上都多張貓墊　爸查監視器見驚人畫面

人們經常用「高竇」形容貓咪，不過「孝順」其實也適用在貓咪身上。

這個孝順貓的故事，由台灣貓主在facebook分享出來。打從6月中開始，媽媽睡醒後，都會發現腳上多了一張貓墊。由於家中有兩隻貓咪，所以爸爸就在家裏設置了監視器，揭開孝順貓的真面目，結果看到驚人的真相！



台灣貓主常先生家中養了兩隻貓咪，分別是「豆豆」和「醬醬」。（facebook圖片：小菜貓日記）

台灣貓主常先生家中養了兩隻貓咪，分別是「豆豆」和「醬醬」，豆豆的性格親人，喜歡撒嬌，而醬醬就喜歡湊熱鬧。打從今年六月中開始，他的太太每天睡醒，腳上都會放著貓墊，因為她每次都是起床時，貓咪們都在客廳，所以也搞不清是誰把墊子叼過來。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

爸爸接受《香港01》訪問時表示：「平常墊子就放在客廳的貓跳台上，看誰喜歡就去躺，為了看到底是誰來放毯子就設置監視器。」結果他在影片中看到驚人的真相！

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爸媽為豆豆、醬醬開設了一個facebook專頁「小菜貓日記」，用來記錄牠們的生活點滴，他們把「孝女日記」分享到專頁後，不少網民都留言指：「好乖的貓咪」、「有一種冷，是貓咪覺得你冷」、「好孝順！快開罐罐獎勵」。大家家裏也有孝順貓嗎？

▼▼同場加映：本地有貓主表示，家中貓咪日前生擒了一隻飛曱甴，即使她心裏感到不滿及害怕，但深怕表露出來，會令貓貓不悅，所以只好對貓貓讚口不絕。誰料兩日後，貓貓半夜抓門，竟然為媽媽送上更大的恐怖活體。▼▼



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▼▼同場加映：外國有網友在社交網站的貓咪群組上，分享了一件自家貓咪的有趣事情。事源她近來總能在自己的袋中翻找到「奇怪東西」，一開始她以為是貓咪貪玩而不以為意。怎料一天，她突然意識貓咪可能是怕她不懂狩獵會肚子餓，於是特意為她準備這份貼心禮物！▼▼



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