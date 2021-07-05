長毛貓擔心媽「不懂狩獵」會肚子餓　每天在手袋偷放貼心禮物

撰文： 龔婕婷 最後更新日期： 2021-07-05 11:45

在毛孩子的世界裏，主人就是牠們的一切。 外國一名網友近日在社交網站的貓咪群組上，分享了一件自家貓咪的有趣事情。事源她近來總能在自己的袋中翻找到「奇怪東西」，一開始她以為是貓咪貪玩而不以為意。怎料一天，她突然意識貓咪可能是怕她不懂狩獵會肚子餓，於是特意為她準備這份貼心禮物！

媽媽JJ M’kael一直很喜歡貓咪，直到遇到Nova才正式成為貓奴一族。（fb＠JJ M'kael）

美國一名女網友JJ M’kael早前在Facebook的patto ur catto 『HAMBpostimg』群組上，分享自己和家中貓咪的小故事。JJ M’kael表示經常能在自己的袋中翻找到奇怪的東西，起初她以為只是貓咪Nova貪玩的行為，把東西拿出來後便不以為意。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

然而，日復一日她都能在相同的口袋裏找到這份貼心禮物，難道貓咪是怕她不懂狩獵，才為她準備這份日日「新鮮的小禮物」？

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許多網友看完貓咪Nova的暖心行為後，紛紛留言笑說「好貼心的主子」、「貓咪就像是鄉下的祖母，奴才在她眼中瘦得只有皮包骨！」、「好可愛的貓咪！是我的話大概會感動到哭吧！」、「貓咪太暖了吧」、「這是我看過貓咪送過最貼心最棒的禮物，比起老鼠屍體之類…」、「好喜歡這種禮物」。

▼▼同場加映：毛孩們平日看似傻頭傻腦，但在關鍵時刻，其實也有心思細膩的一面。台灣一頭橘貓在女飼主懷孕後，隨即對她陪加關懷，化身「護媽狂魔」。日前，該名女飼主清晨因宮縮而痛醒，橘貓發現後立即出動，用窩心驚喜安慰飼主。▼▼

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▼▼同場加映：本地動保組織「毛守救援」（下稱：毛守）接到護理病院的護士求助，指最近有位患腦退化症的獨居婆婆入院，護士多次詢問婆婆有沒有重要事情或物件需要處理時，婆婆原本一直搖頭，後來她突然如夢初醒，捉緊護士雙手說「貓仔啊！貓仔啊！」，終於揭發背後的暖心回憶。▼▼

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