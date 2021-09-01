流浪排骨狗對人缺乏信心有食物都逃走　義工照顧2個月即變仙氣狗

每隻毛孩都值得被愛，只要給予關懷，牠們便會有極大的改變。

這隻流浪狗Mousey來自印度，幾個月前才被動保組織Animal Aid Unlimited救了起來。在流浪時牠瘦弱得如骷髏般，而且身上有疥癬，毛髮幾乎掉光光。但義工帶了牠回收容中心後，用愛、關懷改變了牠。不足兩個月後，Mousey從怕人的狗狗，變成喜歡親人，面上還常常露出快樂的笑容呢！



骨瘦如柴的Mousey，有人在旁時，牠便不會吃東西。（Animal Aid Unlimited）

沒有人知道流浪狗Mousey的來歷，當大家留意到牠時，只知牠十分怕人，每當有人想餵牠吃東西時，牠便會躲起來。最終，有人聯絡了印度的動保組織Animal Aid Unlimited，希望能幫助到Mousey。因為牠實在很瘦，讓人感到十分擔憂。

當義工救起Mousey時，發現牠對人類的戒心很強，可能在流浪時曾有不愉快經歷。牠身上有疥癬，瘦得幾乎只剩下骨頭。每當義工想親近牠時，牠便會掙扎走開。但義工們沒有放棄，他們替Mousey梳洗，給牠遮風擋雨的地方，讓牠定時有東西吃。沒想到不足兩個月，Mousey便有重大的改變。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，究竟兩個月時間，可以令Mousey有什麼改變呢？

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對於Mousey的重大改變，網民們都感到很驚訝。沒想過一隻骷髏狗，在兩個月內會有這麼驚人的變化。牠重拾對人類的信心，而且也變得開朗起來。燦爛的笑容令牠精神了許多，相信到了可以領養時，牠一定會大受歡迎！

▼▼同場加映：早前，生活在台灣宜蘭的網民Tina，留意到有隻流浪狗常到家門隨近避雨，起初以為是鄰居養的，所以沒有打擾。但發覺牠連續幾天都待在那裏，沒有離開回家的意思，就好像在幫她看門口一樣，於是她便帶了狗狗去獸醫診所檢查。不過獸醫沒有掃到晶片，但卻發現牠懷孕了，於是讓牠待在家裏休養。沒想到才幾天而已，這流浪黑狗竟然送上了8大驚喜作為報恩。▼▼



點擊圖片放大看，布布送上的8大驚喜，令Tina的生活起了什麼變化

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▼▼同場加映：網民Alonzo Mosely近日分享了一張臉腫黑狗的相片，引起不少人擔心，以為牠是被蜜蜂螫傷了。不過，他隨即便分享了有趣答案，原來這只是黑狗的另類歡迎方式，實際上牠很健康，沒有受傷呢！▼▼



點擊圖片放大看，究竟黑黑用什麼方式，來迎接這個「老朋友」呢？

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