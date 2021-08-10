「最心痛是，愛得太遲，有些心意，不可等某個日子。」

台灣有狗主在社交平台表示，4年前開始擔任狗義工，拯救無數流浪動物，但原來他一直為浪浪付出心血及時間，卻漸漸忽略了家中愛犬「哥哥」，直至見到牠蒼老一幕，才慨嘆已經愛得太遲。



哥哥已經陪伴馬晨祥十年。（受訪者提供）

狗主馬晨祥接受《香港01》訪問時表示，家中養有三隻唐狗，分別是「哥哥」、「妹妹」及「乖乖」。十年前，他收養了剛出生的妹妹，其後見同胎的哥哥被朋友退養，又決定帶牠回家，就這樣展開了他與狗狗的緣份。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

4年前馬晨祥的朋友拜託他幫忙救助瀕死的流浪小狗，自此他走上了狗義工的不歸路，「我知道幼犬沒人顧一定會死，就這樣開始四處救援幼犬送養，最高峰就是現在，家裏總共14隻。」

惟馬晨祥的大愛分配不到給家中的狗狗，每當他救更多的浪浪，就代表他陪伴愛犬的時間越趨減少，「現時三兄妹幾乎都沒有出門玩過，最多只是在家附近散步。」直至馬晨祥看到哥哥變得蒼老的一幕，才知道原來自己已經愛得太遲……

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「一轉眼，你也陪了阿爸快十年。從沒滿月的你，一路看你長大至今，有時候常常在想，是不是沒照顧好你，所以讓你老得特別快，答應阿爸，再陪阿爸十年好嗎？」馬晨祥慨嘆指，也還沒想到怎麼補償愛犬，只是想再帶牠們去玩一次。

▼▼同場加映：台灣狗主早前指，家中金毛尋回犬大約一年半前，因腦膜瘤離世。當時狗狗體型太大，沒有醫生願意冒風險做手術，只能採取安寧治療，媽媽感到非常無助及內疚，久久未能釋懷。直至最近，她才得知原來狗狗患病時，知道自己時間無多，一早已經為媽媽準備一份禮物，長伴媽媽左右。▼▼



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▼▼同場加映：台灣有貓主在社交平台表示，日前家中16歲的唐貓「咪獎」因器官衰竭，四天不吃不喝，媽媽決定忍痛安樂死牠。一家人傷痛地抱著咪獎遺體，回鄉下的農田安葬。在下葬時，孝順的咪獎原來一早已經為家人準備了一份貼心禮物，希望他們可以釋懷。▼▼



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