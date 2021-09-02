古代牧羊犬初到蝦場超興奮　狗狗下秒失控抓蝦　全場嚇呆

有時候汪星人的行為，會令人摸不著頭腦。這隻古代牧羊犬的破格行為，又有誰會預料得到！

這段令人哭笑不得的狗狗故事，由台灣網民蘆薈中所分享出來。她指本來只是帶着狗狗咘咘去蝦場，沒想到牠突然失控，令在場所有人都大吃一驚。



古代牧羊犬咘咘表示，釣蝦場真好玩！（fb@二哈古代咘美短Lu緬因La）

台灣網民蘆薈中，近日分享了她帶着古代牧羊犬咘咘到釣蝦場的趣事。不過，作為主人的爸媽，其實一點也不覺得有趣，因為咘咘失控後爸媽要替牠收拾殘局！

不過，頑皮的咘咘完全不覺得自己闖了禍！牠還神態自若，像什麼事也沒發生過。爸媽看到牠這個樣子，真是哭笑不得！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

點擊圖片放大看，這隻頗皮的古代牧羊犬咘咘究竟做了什麼，令爸媽感到超尷尬呢！

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網民看到這隻大狗狗跳水的樣子，都感到很意外。「落水一刻的聲音應該很大吧！」、「蝦子：我們當時害怕極了」、「毛孩被撈起表示：老闆沒放蝦」、「我記得，牧羊犬大部份都是牧羊，怎麼感覺進化牧蝦了」、「我好奇怎麼有個很淡定的繼續釣」。

▼▼同場加映：這隻逢水必跳的小金叫Bailey，今年才2歲多，是隻充滿活力的狗狗。這天，媽媽剛替牠洗完澡，本來只是打算去公園散個步。沒想到小狗看到積水便瘋了，堅持要衝進去玩耍打滾。結果，一隻兵馬犬就這樣出來了。▼▼



點擊圖片放大看，究竟小金Bailey做了什麼，讓氣在頭上的媽媽秒怒意全消

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▼▼同場加映：這個有趣的狗狗救毛孩故事，來自美國麻省。一隻2歲大的金毛尋回犬Wally，早前隨爸媽到附近的小島游水。Wally是隻愛玩水的狗狗，每次跳進水裏，都不想回到岸上。這天，Wally落水不久後便游回岸，而且背上多了一根大木棍。起初，媽媽Lauren Lynde還沒太注意，但狗狗游近時，她才發現這不是木棍這麼簡單！▼▼



點擊圖片放大看，究竟Wally背了什麼東西回來，令Lauren與丈夫都感到驚奇！

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